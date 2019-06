Cosenza, tentato furto in un cantiere edile: due arresti

L’intervento è stato possibile grazie alla segnalazione arrivata sull’applicazione You Pol, della Polizia di Stato, scaricabile sullo smartphone tramite l’Apple Store o il Play Store.

COSENZA – Due persone sono state arrestate dalla Polizia di Cosenza, in flagranza di reato con l’accusa di tentato furto aggravato. Si tratta di A.M. di 45 anni e F.C. di 56. A seguito di una segnalazione arrivata tramite l’applicazione You Pol, che consente di inviarle anche in forma anonima, nel tardo pomeriggio di ieri, gli uomini della polizia di Cosenza hanno ricevuto l’indicazione esatta del luogo, un cantiere edile in centro cittĂ e la segnalazione di due soggetti che dopo aver danneggiato i pannelli posti a recinzione si erano introdotti all’interno del cantiere.

Giunto sul posto il persone della polizia è riuscito a bloccare i due soggetti che alla vista degli agenti hanno tentato di darsi alla fuga. Sul motociclo con il quale i due erano arrivati sul posto, i poliziotti hanno trovato materiale utile allo scasso.