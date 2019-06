All’ordine del giorno anche la nomina del Collegio dei Revisori per il periodo 2019-2021

COSENZA – Rendiconto di gestione, il 4 giugno l’approvazione in Consiglio Provinciale. Riunione per martedì 4 giugno prossimo, per l’approvazione del “Rendiconto della gestione per l’esercizio 2018”. Il Presidente Franco Iacucci ha convocato l’Organo consiliare per le ore 17 nella Sala delle Adunanze di Piazza XV Marzo, in seduta ordinaria e in prima convocazione, con quattro punti all’ordine del giorno. In apertura di seduta sono previste le comunicazioni del Presidente e l’approvazione del verbale della seduta Consiliare del 29 marzo 2019. Immediatamente dopo, l’Aula è chiamata a esprimersi per l’approvazione del Consuntivo 2018 e sulla Relazione sulla gestione. Ultimo, ma importante punto da trattare, è la nomina del Collegio dei Revisori per il periodo 2019-2021 e l’attribuzione del relativo trattamento economico. L’eventuale seconda convocazione è fissata per mercoledì 5 giugno 2019, alle ore 18.