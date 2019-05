Amianto nel quartiere SanVito: morti sospette e casi di tumori in crescita

Da anni, ormai, si parla di amianto e di come l’esposizione a questo tipo di materiale danneggi la salute. Molto si è detto su questa strage silenziosa , questa volta un caso allarmante a Cosenza nel quartiere San Vito in Via Cardamone. La commissione Ambiente ed l’osservatorio amianto Cosenza hanno effettuato un sopralluogo nella struttura incontrando i residenti.

COSENZA – La commissione è stata convocata per quanto riguarda lo stato dell’area per fase “conoscitiva”, per verificare lo stato dei luoghi e la sua consistenza. La commissione consiliare si è svolta in forma pubblica nel quartiere, guidata dal presidente Vincenzo Granata ed ai consiglieri della commissione in modo particolare il proponente consigliere Massimo Lo Gullo ed insieme al supporto dell’Osservatorio Amianto guidata da Infusino, hanno incontrato i residenti della palazzina in questione.

L’osservatorio Amianto Cosenza

«Dopo un primo sopralluogo di supporto insieme al Comune, nella palazzina di Via Raffaello Cardamone nel quartiere San Vito, – spiega Infusini dell’Osservatorio Amianto – abbiamo riscontrato tracce di amianto in stato pericoloso anche a vista d’occhio oltre alle prime segnalazioni allegate con foto da parte dei residenti si notano parti sporgenti che non esitano la presenza di amianto in fase decomposta, oltre ai materiali posti sul tetto vediamo anche una canna fumaria interamente fatta da questo materiale letale. Dove c’è amianto non si può star tranquilli, di amianto si muore. Dopo aver preso visione delle condizioni della struttura possiamo dire che il rischio non è solo per i residenti della palazzina, ma anche per tutte le palazzine vicino l’area».

«Preso atto delle condizioni del fabbricato, con una copertura interamente in amianto, di proprietĂ al 50% Aterp e l’altra metĂ privata – afferma Vincenzo Granata – . Prendiamo atto dai dati dei condomini e continueremo il sopralluogo in altra data, contattando il dirigente Aterp, che giĂ sembra essere disponibile per un intervento immediato, per quanto riguarda la sua competenza. Mentre per il privato visto le condizioni con famiglie a basso reddito vedremo di trovare altre soluzioni visto l’entitĂ grave del caso in questione». «Dopo numerose segnalazioni dei residenti della palazzina, ho convocato la commissione ambiente, per verificare lo stato del rischio amianto presente sulla struttura, – ricorda il consigliere Lo Gullo – che nel 2004 grazie a dei finanziamenti tutti le palazzine Aterp sono state bonificate dall’amianto presente.

In questo caso la pratica è piu’ complessa visto la che la competenza non è totalmente di Aterp. Purtroppo rimanendo indietro e a tutt’ora è l’unica palazzina nel quartiere ad non essere stata messa in sicurezza. continua Lo Gullo Purtroppo su tutta la via abbiamo ricevuto in questi ultimi anni segnalazione di decessi sospette con cause riconducibili a tumori causati da sintomi di inalazione di amianto come cancro o tumore , asbestosi e mesotelioma oltre alla segnalazione di numerosi casi di tumori in alto aumento nel quartiere. Abbiamo bisogno di un’ordinanza straordinaria, anche da parte del sindaco, visto che come ruolo è anche il primo responsabile della salute dei cittadini, chiediamo di intervenire con urgenza». La commissione in questi giorni incontrerĂ l’Aterp per parlare della situazione amianto nel quartiere San Vito, e ritornerĂ sul posto, mentre l’Osservatorio Amianto continuerĂ i rilievi e analizzerĂ l’area anche grazie all’aiuto di droni.

FOTO – MARCO BELMONTE