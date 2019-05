Occhiuto a giudizio per gli appalti cinesi dell’ex Ministro Clini. Il sindaco “sono sereno”

Mario Occhiuto, l’ex ministro all’Ambiente Corrado Clini e l’ex assessore al comune Bruzio Martina Hauser sono stati rinviate a giudizio dalla Procura di Roma insieme ad altre 27 persone. Il sindaco di Cosenza “sono sereno dimostrerò la mia estraneitĂ ”

.

ROMA – Associazione a delinquere finalizzata a commettere reati quali peculato, corruzione, turbativa d’asta e abuso d’ufficio. Con l’accusa è di aver dirottato soldi pubblici destinati alla realizzazione di progetti ambientali all’estero, la Procura di Roma ha rinviato a giudizio 27 persone tra le quali spiccano i none dell’attuale Sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, dell’ex Ministro dell’Ambiente Corrado Clini e della compagna Martina Hauser giĂ assessore del comune Bruzio.

L’inchiesta della procura, i progetti in Cina e le accuse a Occhiuto

Secondo i PM della capitale titolari dell’inchiesta, Alberto Galanti e il’aggiunto Paolo Ielo, grazie a societĂ a lui riconducibili, Mario Occhiuto (in qualitĂ di titolare di alcuni studi di architettura) avrebbe sviluppato dei progetti in Cina, finanziati o cofinanziati con fondi provenienti dal Ministero dell’Ambiente nel quale Corrado Clini era il potentissimo direttore Generale, prima di diventare Ministro nel governo Monti e con un lungo passato a Venezia come medico del lavoro, affidati senza alcun bando ad evidenza pubblica.

Un mega progetto, quello di Clini, di oltre 16 milioni di euro, che prevedeva la costruzione della sede eco-sostenibile del ministero dell’ambiente Cinese a Pechino. Architetto di quel progetto proprio l’attuale primo cittadino di Cosenza Mario Occhiuto, che nel 2009 diventò socio in affare con Massimo Martinelli, consulente del ministero dell’ambiente e coordinatore del programma SICP (Sino Italian Cooperation Program) anche lui indagato. Secondo i PM Occhiuto, per sdebitarsi, avrebbe nominato Martina Hauser assessore al Comune di Cosenza (che mise piede a Cosenza una sola volta dove inaugurò un canile, per poi dimettersi e scomparire).

Occhiuto: “ho la coscienza a posto, dimostrerò la mia assoluta estraneitĂ ”

Non si è fatta attendere la replica del primo cittadino di Cosenza alla notizia del suo rinvio a giudizio “Sono sicuro in coscienza di non aver commesso alcun reato che mi viene contestato. Siamo ancora in una fase procedimentale – precisa Occhiuto – nella quale gli elementi istruttori non sono valutati con il rigore della certezza, ma sono convinto che nelle successive fasi processuali sarĂ riconosciuta la mia estraneitĂ ad ogni ipotesi accusatoria”.