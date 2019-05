Cosenza, nel nuovo menu delle mense scolastiche arrivano i prodotti locali a Km zero

Il caciocavallo e le patate silane, ricotta e olio calabrese. Questi gli alimenti inseriti nel nuovo menu per la gara del servizio mensa scolastica che il comune bandirà entro luglio. Inserito anche il divieto assoluto dell’utilizzo di plastica per le stoviglie

.

COSENZA – Prodotti locali a Km zero nel nuovo menu del servizio mensa scolastica come il caciocavallo e le patate silane, la ricotta e l’olio calabrese. Il nuovo menu sarà inserito nella gara del servizio mensa scolastica che il settore educazione del comune di Cosenza bandirà entro luglio. Ma le novità non finiscono qui, visto che sarà inserito anche il divieto assoluto dell’utilizzo di plastica per le stoviglie.

“Abbiamo raccolto un grande indirizzo politico generale del sindaco Mario Occhiuto – ha detto il dirigente del settore, Mario Campanella – puntando sulla sostenibilità e sui prodotti locali, a Km zero. L’idea è quella di privilegiare ed educare sin da piccoli a mangiare sano e calabrese ed eliminare completamente e radicalmente le sostanze nocive per l’ambiente. La svolta ecologica del sindaco Mario Occhiuto – ha aggiunto il dirigente – porterà ad avere in tavola riso calabrese oltre ai prodotti già citati. Ovviamente non è prevista alcuna discriminazione per gli altri prodotti italiani, come il parmigiano reggiano, a conferma del fatto che una mensa scolastica debba rappresentare contemporaneamente la tradizione nazionale e quella locale“.

“Siamo certi – ha concluso il dirigente – che i bambini e i genitori apprezzeranno questa svolta che realizza, ovviamente in minima parte, il programma sulla esaltazione delle risorse calabresi e del rispetto dell’ambiente, più volte enunciati dal sindaco”.