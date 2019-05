Cosenza, europee 2019. L’ubicazione dei seggi elettorali con tutte le sezioni

I cittadini di Cosenza sono chiamati alle urne domenica 26 maggio per il rinnovo del parlamento europeo. Si vota dalle ore 07:00 alle ore 23:00. Ecco l’elenco completo con l’ubicazione di tutti i seggi elettorali e le sezioni nelle scuole cittadine

.

COSENZA –Â Il 26 maggio cosentini alle urne per la tornata elettorale riguardante le elezioni europee 2019 dove verranno eletti tutti i deputati del Parlamento. All’Italia, suddivisa in 5 circoscrizioni, spettano 73 seggi (76 dopo la Brexit). Il cittadino che si recherĂ alla urne a Cosenza riceverĂ una scheda una scheda di colore arancione, visto che la Calabria fa parte della circoscrizione meridionale che comprende anche Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, e Basilicata (Qui l’elenco delle liste e dei partiti in corsa).

Apertura straordinaria ufficio anagrafe ed elettorale

In concomitanza con le elezioni di domenica è prevista l’apertura straordinaria degli uffici comunali. In caso di deterioramento, smarrimento e completamento degli spazi della tessera elettorale, con conseguente inutilizzabilità , l’elettore potrà richiedere il duplicato recandosi presso il l’Ufficio Elettorale uffici Anagrafe ed Elettorale, siti in piazza Giacomo Mancini, 33 – 1° piano del Complesso “i 2 fiumi”, osserveranno i seguenti orari:

Venerdì 24 e sabato 25 Maggio 2019: dalle ore 9.00 alle ore 18.00

Nel giorno della votazione, domenica 26 Maggio 2019: dalle ore 7.00 alle ore 23.00

L’Ufficio comunale osserva i seguenti orari lavorativi settimanali:

Da Lunedì a Venerdì mattina: Dalle ore 9.00 alle ore 12.30

Lunedì e Giovedì pomeriggio: dalle ore 16.00 alle ore 18.00

E’ opportuno che gli elettori che hanno necessitĂ di rinnovare la tessera elettorale si rechino per tempo presso l’ufficio Elettorale del comune di residenza, al fine di evitare una concentrazione delle domande di rinnovo nei giorni immediatamente antecedenti ed in quello della votazione.

Disabili: trasporto gratuito ai seggi

In occasione delle elezioni del prossimo 26 maggio è stato predisposto il servizio gratuito di trasporto gratuito ai seggi degli elettori con disabilità (o difficoltà di deambulazione). Gli interessati dovranno comunicarlo al personale preposto che provvederà ad inviare un automezzo appositamente attrezzato per gli spostamenti dei disabili telefonando ai numeri di telefono 0984/813952 oppure 0984/813967.

La lista completa delle sezioni per conoscere l’indirizzo del proprio seggio elettorale

Sezioni dalla numero 1 alla numero 40

Sezione n 1 – * Salita Archi di Ciaccio – Scuola elementare di via Milelli

Sezione n 2 – * Salita Archi di Ciaccio – Scuola elementare di via Milelli”

Sezione n 3 – * Via Domenico Milelli – Scuola Elementare

Sezione n 4 – * Piazza Spirito Santo – Scuola Elementare “C. Borelli”

Sezione n 5 – * Salita Archi di Ciaccio – Scuola elementare di via Milelli

Sezione n 6Â – * Salita Archi di Ciaccio – Scuola elementare di via Milelli

Sezione n 7 – * Via Ex Provinciale, 84 – D. I. Scuola Elementare

Sezione n 8 – * Via Ex Provinciale, 84 – D. I. Scuola Elementare

Sezione n 9 – Via Ex Provinciale, 84 – D. I. Scuola Elementare

Sezione n 10 – * Donnici Superiore Scuola Materna Statale

Sezione n 11 – * Borgo Partenope – Ex Scuola Elementare

Sezione n 12 – * Sant’Ippolito – Scuola Materna

Sezione n 13 – * Piazza Spirito Santo – Scuola Elementare “C. Borelli”

Sezione n 14 – * Piazza Spirito Santo – Scuola Elementare “C. Borelli”

Sezione n 15 – * Piazza Spirito Santo – Scuola Elementare “C. Borelli”

Sezione n 16 – * Piazza Spirito Santo – Scuola Elementare “C. Borelli”

Sezione n 17 – * Via S. Antonio Dell’Orto – Scuola Materna Statale

Sezione n 18 – * Via Popilia – Scuola Media “F. Gullo”

Sezione n 19 – * Via Popilia – Scuola Media “F. Gullo”

Sezione n 20 – * Via Giulia – Scuola Elementare “M. Dionesalvi”

Sezione n 21 – Via Giulia – Scuola Elementare “M. Dionesalvi”

Sezione n 22 – * Via Giulia – Scuola Elementare “M. Dionesalvi”

Sezione n 23 – * Via Giulia – Scuola Elementare “M. Dionesalvi”

Sezione n 24 – * Via Popilia, 252 (Cuturella) – Scuola Elementare “C. D’Ambrosio”

Sezione n 25 – * Via Popilia, 252 (Cuturella) – Scuola Elementare “C. D’Ambrosio”

Sezione n 26 – Via Popilia, 252 (Cuturella) – Scuola Elementare “C. D’Ambrosio”

Sezione n 27 – Via Popilia, 252 (Cuturella) – Scuola Elementare “C. D’Ambrosio”

Sezione n 28 – * Via Domenico Milelli – Scuola Elementare

Sezione n 29 – * Via F.sco Principe Ex V.Asmara – Scuola Media “T. Campanella”

Sezione n 30 – * Via F.sco Principe Ex V.Asmara – Scuola Media “T. Campanella”

Sezione n 31 – * Via Domenico Milelli – Scuola Elementare

Sezione n 32 – * Via Felice Migliori – Ospedale Civile dell’Annunziata

Sezione n 33 – Via Domenico Milelli – Scuola Elementare

Sezione n 34 – Via Domenico Milelli – Scuola Elementare

Sezione n 35 – * Viale Giacomo Mancini – Scuola Primaria“G. Falconi”

Sezione n 36 – * Viale Giacomo Mancini – Scuola Primaria“G. Falconi”

Sezione n 37 – * Viale Giacomo Mancini – Scuola Primaria“G. Falconi”

Sezione n 38 – Viale Giacomo Mancini – Scuola Primaria“G. Falconi”

Sezione n 39 – Via R. Misasi, 108 – Scuola Media “B. Zumbini”

Sezione n 40 – Piazza Paolo Cappello – I.T.A.S. “A. Nitti”

Sezioni dalla numero 41 alla numero 60

Sezione n 41 – * Piazza Paolo Cappello – I.T.A.S. “A. Nitti”

Sezione n 42 – Piazza Paolo Cappello – I.T.A.S. “A. Nitti”

Sezione n 43 – * Piazza Paolo Cappello – I.T.A.S. “A. Nitti”

Sezione n 44 – * Piazza Paolo Cappello – I.T.A.S. “A. Nitti”

Sezione n 45 – * Via F.sco Principe Ex V.Asmara – Scuola Media “T. Campanella”

Sezione n 46 – Via R. Misasi, 108 – Scuola Media “B. Zumbini”

Sezione n 47 – * Via R. Misasi, 108 – Scuola Media “B. Zumbini”

Sezione n 48 – * Via R. Misasi, 108 – Scuola Media “B. Zumbini”

Sezione n 49 – Via R. Misasi, 108 – Scuola Media “B. Zumbini”

Sezione n 50 – Via R. Misasi, 108 – Scuola Media “B. Zumbini”

Sezione n 51 – * Via R. Misasi, 108 – Scuola Media “B. Zumbini”

Sezione n 52 – * Via Gerolamo De Rada, 60/O – Scuola Media “M. De Marco Ciardullo”

Sezione n 53 – * Via Gerolamo De Rada, 60/O – Scuola Media “M. De Marco Ciardullo”

Sezione n 54 – Via Gerolamo De Rada, 60/O – Scuola Media “M. De Marco Ciardullo”

Sezione n 55 – Via Gerolamo De Rada, 60/O – Scuola Media “M. De Marco Ciardullo”

Sezione n 56 – Viale Giacomo Mancini – Scuola Primaria“G. Falconi”

Sezione n 57 – Via Giulia – Scuola Elementare “M. Dionesalvi”

Sezione n 58 – * Via Aldo Moro – Scuola Elementare “G. De Matera”

Sezione n 59 – * Via Aldo Moro – Scuola Elementare “G. De Matera”

Sezione n 60 – Via Aldo Moro – Scuola Elementare “G. De Matera”

Sezioni dalla numero 61 alla numero 82

Sezione n 61 – Via Aldo Moro – Scuola Elementare “G. De Matera”

Sezione n 62 – * Via degli Stadi – Ist. Prof. I.P.S.I.A. “G. Marconi”

Sezione n 63 – * Via degli Stadi – Ist. Prof. I.P.S.I.A. “G. Marconi”

Sezione n 64 – Via degli Stadi – Ist. Prof. I.P.S.I.A. “G. Marconi”

Sezione n 65 – Via degli Stadi – Ist. Prof. I.P.S.I.A. “G. Marconi”

Sezione n 66 – * Via Saverio Albo – Scuola Elementare “Scipione Valentini”

Sezione n 67 – * Via Saverio Albo – Scuola Elementare “Scipione Valentini”

Sezione n 68 – * Via Saverio Albo – Scuola Elementare “Scipione Valentini”

Sezione n 69 – Via Saverio Albo – Scuola Elementare “Scipione Valentini”

Sezione n 70 – Via Saverio Albo – Scuola Elementare “Scipione Valentini”

Sezione n 71 – * Via E. Martorelli ( ExVia Lazio) – Scuola Elementare “C. Alvaro”

Sezione n 72 – * Via E. Martorelli ( ExVia Lazio) – Scuola Elementare “C. Alvaro”

Sezione n 73 – Via E. Martorelli ( ExVia Lazio) – Scuola Elementare “C. Alvaro”

Sezione n 74 – * Via E. Martorelli ( ExVia Lazio) – Scuola Elementare “C. Alvaro”

Sezione n 75 – Via E. Martorelli ( ExVia Lazio) – Scuola Elementare “C. Alvaro”

Sezione n 76 – * Via Don Silvestro Marano – Scuola Materna “N. Ginzburg”

Sezione n 77 – * Via Don Silvestro Marano – Scuola Materna “N. Ginzburg”

Sezione n 78 – * Via E. Martorelli ( ExVia Lazio) – Scuola Elementare “C. Alvaro”

Sezione n 79 – Via Don Silvestro Marano – Scuola Materna “N. Ginzburg”

Sezione n 80 – * Via rosario Livatino – Scuola Elementare e Materna “M. Preti”

Sezione n 81 – * Via rosario Livatino – Scuola Elementare e Materna “M. Preti”

Sezione n 82 – Via rosario Livatino – Scuola Elementare e Materna “M. Preti”

* Sezioni attrezzate per favorire la votazione degli elettori non deambulanti

Spostate le sezioni elettorali 1, 2, 5 e 6

L’Ufficio Elettorale del Comune di Cosenza informa che alcune sezioni elettorali sono state spostate a causa della inagibilitĂ dell’edificio che le ospitava. Si tratta delle sezioni 1, 2, 5 e 6, spostate dal Convitto nazionale ‘B. Telesio’ alla scuola elementare di via Milelli. Si precisa che non cambia nulla per quanto riguarda le strade di residenza dei cittadini elettori che votano nelle suddette sezioni.