Rango Zingari, la Cassazione rigetta i ricorsi: ergastolo per Rango, sentenza annullata per Perri

Rango Zingari¬† – “Nuova Famiglia” arriva al capolinea per 31 imputati. Gli Ermellini rigettano i ricorsi perch√® inammissibili. Annullano con rinvio per Perri per il reato estorsivo

COSENZA – Ultimo grado di giudizio per gli imputati nel processo Rango – Zingari, Nuova Famiglia. Sia in primo che in secondo grado fu confermato l’ergastolo per il presunto boss Maurizio Rango. Un clan che, secondo gli inquirenti nacque dopo la morte del giovane boss Bruni. Il clan sarebbe stato retto da Maurizio Rango e da Franco Bruzzese con una egemonia di potere sulla citt√† di Cosenza e parte del Tirreno. Gli imputati sono¬†accusati a vario titolo di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, reati in materia di armi, la violazione del domicilio al fine di appropriarsi di alloggi popolari¬†e omicidio¬† di Luca Bruni, avvenuto il 3 gennaio del 2002. Fu il collaboratore Adolfo Foggetti a far ritrovare il corpo nel 2014, indicando il luogo a Castrolibero in cui era seppellito

Confermato dunque l’ergastolo per il presunto boss del clan Maurizio Rango. Gli Ermellini decidono di annullare la sentenza di condanna a cinque anni di carcere per reato estorsivo nei confronti dell’imputato Mario Perri, accogliendo le motivazioni della difesa rappresentata dall’avvocato Giampiero Calabrese. Per lui nuovo processo in Corte di Appello a Catanzaro

CONDANNA DEFINITIVA

Gli Ermellini confermano il giudizio di secondo grado emesso il 18 dicembre 2017 dalla Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro che gi√† aveva modificato quello in primo grado al termine del processo in rito abbreviato.

Maurizio Rango Ergastolo, Antonio Abbruzzese¬†alias “Tonino Banana” 12 anni, Ettore Sottile¬†12 anni,¬†Domenico Mignolo 10 anni,¬† Antonio Intrieri¬†10 anni, Celestino Bevilacqua¬†alias “Ciccio” 7 anni, Rocco Bevacqua 7 anni, Gennaro Presta¬†10 anni, Antonio Imbroinise¬†alias “Ciap Ciap” 8 anni, Luca Maddalena¬†alias “Stellino” 5 anni, Francesco Ciancio 7 anni, Danilo Bevilacqua¬†6 anni, Attilio Chianello 5 anni, Giuseppe Curioso alias “Bartolo” 5 anni, Alfonso Raimondo¬†alias “Cochino” 5 anni, Francesco Vivacqua ¬†4 anni e sei mesi, Alberto Ruffolo 4 anni e sei mesi, Gianluca Barone¬†4 anni e sei mesi, Fabio Calabria¬†e Gianluca¬†Arlia¬†confermata sentenza di assoluzione, Luciano Impieri collaboratore di giustizia¬†6 anni e 8 mesi, Giovanni Iannuzzi inteso “Mario”¬†2 anni e 4 mesi, Adolfo Foggetti, collaboratore di giustizia, 6 anni, Leonardo Bevilacqua 5 anni, Cosimo Bevilacqua¬†5 anni, Giuseppe Esposito ¬†4 anni e 10 mesi, Mario Perri¬†annullata la sentenza di condanna a 5 anni con rinvio per il reato estorsivo ad un nuovo processo, Andrea Greco¬†3 anni e 4 mesi, Domenico Cafiero¬†inteso “Luca” 4 anni e 10 mesi, Simone Santoro¬†4 anni e 6 mesi, Antonio Abbruzzese¬†alias “Strusciatappine” 2 anni e 8 mesi, Francesca Abbruzzese¬†2 anni e 8 mesi, Giuseppe Montemurro collaboratore di giustizia¬†2 anni e 6 mesi

Questo processo vede tra gli imputati ben tre pentiti: Adolfo Foggetti, Giuseppe Montemurro e Luciano impieri

LA SENTENZA DI CONDANNA IN CORTE DI ASSISE D’APPELLO NEL DICEMBRE 2018

Il sostituto procuratore generale di Catanzaro Maria Alessandra Ruberto chiese nella requisitoria del 5 luglio 2018 la conferma della sentenza di condanna all’ergastolo per Maurizio Rango, considerato a capo della cosca e l’assoluzione per un solo capo di imputazione relativo a una estorsione. Il pubblico ministero chiese la rideterminazione della pena per Giovanni Iannuzzi, da 6 anni a 4 anni, esclusa per lui l’aggravante delle modalità mafiose per i reati di detenzione di armi, e per Attilio Chianello, dai 10 anni comminati in primo grado a 9 anni e 4 mesi (chiesta l’assunzione per due estorsioni). Per tutti gli altri imputati fu chiesta la conferma della sentenza di primo grado: Antonio Abbruzzese 16 anni; Ettore Sottile 16 anni; Domenico Mignolo 14 anni; Antonio Intrieri 14 anni; Celestino Bevilacqua 12 anni; Rocco Bevacqua 12 anni; Gennaro Presta 12 anni; Antonio Imbroinise 10 anni; Luca Maddalena 10 anni; Francesco Ciancio 10 anni; Danilo Bevilacqua 10 anni; Giuseppe Curioso 8 anni; Alfonso Raimondo 8 anni; Francesco Vivacqua 8 anni; Alberto Ruffolo 8 anni; Gianluca Barone 8 anni; Fabio Calabria 8 anni; Gianluca Arlia 8 anni; Luciano Impieri 7 anni; Adolfo Foggetti, collaboratore di giustizia, 6 anni; Leonardo Bevilacqua 5 anni; Cosimo Bevilacqua 5 anni; Giuseppe Esposito 5 anni; Mario Perri 5 anni; Andrea Greco 5 anni, Domenico Cafiero 5 anni; Simone Santoro 4 anni e sei mesi; Antonio Abbruzzese 2 anni e 8 mesi; Francesca Abbruzzese 2 anni e 8 mesi; Giuseppe Montemurro 2 anni e 6 mesi.

La sentenza della Corte di Assise di Appello ridetermin√≤ la maggior parte delle condanne in primo grado con l’assoluzione per alcuni capi di imputazione¬†per Luca Maddalena e Attilio Chianello rispettivamente dai capi A e A1 per non avere commesso il fatto cos√¨ come Maurizio Rango e Andrea Greco dal capo A3 e Rocco Bevacqua dai capi A10 e A11; assoluzione anche dal capo A22 per Maurizio Rango, Gennaro Presta, Ettore Sottile e Adolfo Foggetti perch√© il fatto non sussiste;

Fu rideterminata la pena per Ettore Sottile con uno sconto di 4 anni per cui la condanna scese a 12 anni di reclusione; Luciano Impieri da 7 anni a 6 anni e 8 mesi; Andrea Greco, riconosciuta la prevalenza delle già concesse attenuanti generiche da 5 anni a 3 anni e 4 mesi; Antonio Abbruzzese da 16 anni a 12; Celestino Bevilacqua e Rocco Bevacqua da 12 anni a 7 anni di reclusione; Francesco Ciancio da 10 anni a 7; Gennaro Presta da 12 anni a 7; Attilio Chianello condannato a 10 anni in primo grado, con una richiesta da parte dell’accusa di 9 anni e 4 mesi fu condannato a 5 anni e 6mila euro di multa;

Domenico Cafiero da 5 anni fu condannato a 4 anni e 10 mesi; Antonio Imbroinise da 10 anni a 8 di reclusione; Luca Maddalena esclusa l’aggravante di cui all’art.7 e riconosciuta la prevalenza delle già concesse attenuanti generiche da 10 anni a 5 di reclusione; Giovanni Iannuzzi da sei anni e 4 mesi a 2 anni e 4 mesi; Alfonso Raimondo e Giuseppe Curioso da 8 anni a 5 anni di reclusione; Francesco Vivacqua, Alberto Ruffolo, Gianluca Barone, riconosciuta la prevalenza delle già concesse attenuanti generiche da 8 anni a 4 anni e sei mesi di reclusione; Domenico Mignolo e Antonio Intrieri riconosciuta la prevalenza delle già concesse attenuanti generiche da 14 anni a 10 anni di reclusione; Danilo Bevilacqua da 10 a 6 anni di reclusione; Giuseppe Esposito da 5 anni a 4 anni e 10 mesi.

Nel collegio difensivo tra gli altri gli avvocati Antonio Sanvito, Andrea Sarro, Aurelio Sicilia, Giorgia Greco, Marcello Manna, Aldo Cribari, Giampiero Calabrese, Filippo Cinnante, Sabrina Mannarino, Francesca Santelli, Cesare Badolato, Giuseppe Bruno, Francesco Scrivano, Eugenio Bisceglia, Rossana Cribari, Maurizio Nucci, Paolo Pisani, Fiorella Bozzarello, Roberto Borrelli, ¬†Sabrina Mannarino, Gino Perrotta, Valentina Valente, Paolo Guadagnolo, Antonio Ingrosso. Parti civili per la Provincia di Cosenza l’avvocato Carmelo Bozzo, il Comune di Cosenza l’avvocato Emilio Lirangi

CONDANNE

IMPUTATO                        PRIMO GRADO               SECONDO GRADO                      CASSAZIONE

Maurizio Rango               Ergastolo                           Ergastolo                         confermata pena secondo grado

Antonio Abbruzzese¬† ¬† ¬† 16 anni¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† 12 anni¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ”

Ettore Sottile¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† 16 anni¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† 12 anni¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†”

Domenico Mignolo¬† ¬† ¬† ¬† ¬†14 anni¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† 10 anni¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†”

Antonio Intrieri¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†14 anni¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† 10 anni¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†”

Celestino Bevilacqua¬† ¬† ¬†12 anni¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†7 anni¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†”

Rocco Bevacqua¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† 12 anni¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†7 anni¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†”

Gennaro Presta¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† 12 anni¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†10 anni¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†”

Antonio Imbroinise¬† ¬† ¬† ¬†10 anni¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† 8 anni¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ”

Luca Maddalena¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†10 anni¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† 5 anni¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†”

Francesco Ciancio¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†10 anni¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† 7 anni¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†”

Danilo Bevilacqua¬† ¬† ¬† ¬† ¬† 10 anni¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† 6 anni¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ”

Attilio Chianello¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†10 anni¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† 5 anni¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ”

Giuseppe Curioso¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†8 anni¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† 5 anni¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†”

Alfonso Raimondo¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†8 anni¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† 5 anni¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†”

Francesco Vivacqua¬† ¬† ¬† ¬† ¬†8 anni¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† 4 anni e sei mesi¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ”

Alberto Ruffolo¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† 8 anni¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†4 anni e sei mesi¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ”

Gianluca Barone¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† 8 anni¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†4 anni e sei mesi¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ”

Fabio Calabria¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†8 anni¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† assolto¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†”

Gianluca¬†Arlia¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†8 anni¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† assolto¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†”

Luciano Impieri

collaboratore di giustizia¬† ¬† 7 anni¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† 6 anni e 8 mesi¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†”

Giovanni Iannuzzi¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† 6 anni¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† 2 anni e 4 mesi¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ”

Adolfo Foggetti,

collaboratore di giustizia,   6 anni

Leonardo Bevilacqua¬† ¬† ¬† ¬†5 anni¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† 5 anni¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ”

Cosimo Bevilacqua¬† ¬† ¬† ¬† ¬† 5 anni¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† 5 anni¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ”

Giuseppe Esposito¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† 5 anni¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†¬†4 anni e 10 mesi¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†”

Mario Perri                         5 anni                                  5 anni                      Sentenza annullata con rinvio a nuovo processo

Andrea Greco                     5 anni                                  3 anni e 4 mesi                        confermata pena secondo grado

Domenico Cafiero¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†5 anni¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†4 anni e 10 mesi¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†”

Simone Santoro¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† 4 anni e 6 mesi¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†4 anni e 6 mesi¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†”

Antonio Abbruzzese¬† ¬† ¬† ¬† 2 anni e 8 mesi¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†2 anni e 8 mesi¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ”

Francesca Abbruzzese¬† ¬† ¬†2 anni e 8 mesi¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† 2 anni e 8 mesi¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ”

Giuseppe Montemurro

collaboratore di giustizia¬† ¬† ¬†2 anni e 6 mesi¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†2 anni e 6 mesi¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ”