Turismo religioso: protocollo d’intesa tra i comuni di Cosenza e Dipignano

La Giunta di Palazzo dei Bruzi ha approvato protocollo d’intesa con il Comune di Dipignano per la valorizzazione e la promozione del territorio

COSENZA – Il Comune di Cosenza e quello di Dipignano saranno ora ancora piĂą vicini grazie all’attivitĂ , da sviluppare in sinergia, volta alla creazione di itinerari turistici dedicati alla valorizzazione dei beni di interesse museale e di percorsi legati alle importanti presenze religiose del territorio.

La Giunta comunale infatti, presieduta dal Sindaco Mario Occhiuto, ha approvato la stipula di un protocollo d’intesa con il Comune di Dipignano per la valorizzazione e la promozione turistica del territorio, con particolare riferimento al turismo religioso. Obiettivo dell’intesa tra i due comuni è quello di dar vita ad un quadro coerente e coordinato con l’implementazione di azioni sinergiche attraverso l’individuazione di percorsi congiunti di valenza storica che possano rappresentare una significativa integrazione agli itinerari primari, culturali e religiosi, promossi dal Comune di Cosenza.

Diretta conseguenza del protocollo tra le due amministrazioni sarà il posizionamento dei rispettivi territori nel segmento del mercato turistico legato ai cosìddetti “viaggi religiosi”. Pur nel rispetto delle identità locali, i Comuni di Cosenza e Dipignano attueranno un programma di sviluppo ed un progetto di valorizzazione univoco di cui sarà parte integrante il progetto di marketing e animazione territoriale “Dipignano Tour Experience” avviato con successo dal Comune di Dipignano attraverso i musei presenti sul suo territorio, rappresentati dalla Fondazione Museo del Rame e degli Antichi mestieri, e i percorsi religiosi riconosciuti dall’Arcidiocesi di Cosenza.

Soddisfazione per l’approvazione in giunta del protocollo d’intesa è stata espressa dall’Assessore al turismo e marketing territoriale del Comune di Cosenza Rosaria Succurro. “La nostra visione del turismo – ha detto Succurro – contempla diversi aspetti e si muove lungo molteplici direzioni. Mettendo a profitto le azioni incisive volute dal Sindaco Mario Occhiuto, accanto al turismo legato alla leggenda, al fascino, al mistero e quindi alla narrazione delle nostre storie immateriali, al turismo che si riconnette all’arte contemporanea e a quello enogastronomico che riflette i nostri giacimenti del gusto, c’è ora, grazie al protocollo d’intesa con il Comune di Dipignano, anche un importante segmento che è quello del turismo religioso che, in virtù degli itinerari territorialmente radicati, può recitare un ruolo certamente non di secondo piano nell’intercettare i flussi provenienti non solo dal resto dell’Italia, ma anche dall’Europa e dal mondo”. Alla soddisfazione di Rosaria Succurro si è aggiunta quella dell’Assessore alle politiche sociali del Comune di Dipignano, Emilia Pietramala.

“Il Patto di amicizia tra le due comunità – ha sottolineato l’Assessore Pietramala – dà concretezza ad un accordo che si rivolge verso un territorio esteso dotato di un singolare patrimonio che esprime grandi potenzialità turistiche, fonte certa di futuro sviluppo sociale, economico e culturale. Il programma degli itinerari culturali promosso dal Comune di Cosenza e dall’Assessorato al turismo, attraverso “Destinazione Cosenza”, ha dimostrato – ha detto ancora Pietramala – che esiste un enorme potenziale per lo sviluppo del turismo culturale fondato sul sapere locale che offre ad un bellissimo borgo come Dipignano la possibilità aggiuntiva di promuoversi in ambiti nazionali ed internazionali. Oggi, grazie alla forza attrattiva ed organizzativa del Comune di Cosenza, possiamo iniziare un nuovo percorso condiviso di valorizzazione di tutto il territorio cosentino, utilizzando nuove e più efficaci strategie di marketing”.