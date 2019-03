Meetup, Cosenza da bere: raccolta firme sulla potabilità dell’acqua

Il Meetup Cosenza e Oltre ha protocollato una lettera aperta al Sindaco per ricevere notizie sulla potabilità dell’acqua

COSENZA – Il Meetup Cosenza e Oltre ha protocollato in data odierna lettera aperta dei cittadini al sindaco con la richiesta di trasparenza sulla potabilità dell’acqua. Mentre continua il nostro impegno fattivo, apprendiamo dalla determina 922/2019 del 28/03/2019 che il Comune solo ora, in seguito alle denunce del M5s, si sta dotando di 2 rilevatori di cloro per il controllo delle acque destinate al consumo umano. Pur volendo ritenere veritiere le affermazioni dell’assessore Caruso non abbiamo ricevuto nessun atto che possa rassicurare la cittadinanza sull’effettivo e sicuro utilizzo dell’acqua. Non era questo il documento che i cittadini avrebbero voluto vedere. #fiatosulcollo