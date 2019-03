Cosenza, Ztl: ricorsi esigui già impugnati. “La minoranza non sia populista”

Contravvenzioni alla ZTL: il Presidente della Commissione trasporti interviene sui contenziosi aperti: “pochi e la maggior parte dei quali tutti impugnati dal Comune”

“Le esternazioni degli ultimi giorni sulla stampa da parte di qualche consigliere comunale di minoranza mi inducono ad intervenire sulla questione sollevata e cioè sui ricorsi presentati dai cittadini avverso le contravvenzioni elevate in violazione dell’ordinanza vigente sulla ZTL”.

Lo afferma il Presidente della Commissione trasporti di Palazzo dei Bruzi Gisberto Spadafora. “Quel che ha sostenuto nei giorni scorsi sulla stampa qualche consigliere che appartiene alla minoranza  – sottolinea Spadafora – non solo è destituito di fondamento, ma è come se fomentasse i cittadini alla violazione dell’ordinanza dell’Amministrazione comunale, legittimando di fatto i comportamenti irrispettosi delle regole che disciplinano la viabilità in città . In una recente commissione trasporti, tenutasi nei giorni scorsi – spiega Gisberto Spadafora – è stato ascoltato il Comandante della Polizia Municipale Giovanni De Rose che ha relazionato sui ricorsi presentati dai cittadini che hanno violato le disposizioni relative alla ZTL.

In quella circostanza il comandante De Rose ha riferito che i ricorsi inoltrati avverso le contravvenzioni elevate in violazione dell’ordinanza sulle ZTL sono veramente esigui.

Per alcuni di questi il Comune è sì soccombente – come si è affrettato a rimarcare qualche consigliere di minoranza – ma si tratta di ricorsi fondati su due motivazioni, la prima delle quali è l’interpretazione della dicitura “varco attivo o non attivo”, rispetto alla quale il Comandante della Polizia Municipale ha proposto, per tutti i casi, impugnativa, nutrendo serie aspettative di ribaltare il giudizio, anche a costo di arrivare in Cassazione, in quanto si tratta di una dicitura indicata dal Ministero.

L’altra motivazione riguarda, invece, la distanza e la dimensione del pannello luminoso e su questo il Comune ha apportato dei correttivi, ingrandendo i pannelli. In quest’ultimo caso il Comandante della Polizia Municipale ha riferito in Commissione che sono stati apportati i correttivi, benché ci fossero gli estremi per ricorrere, in virtù dell’esiguità delle sentenze, per non caricare l’ente di ricorsi. E’ di tutta evidenza – sottolinea inoltre il Presidente della Commissione trasporti – che le dichiarazioni diffuse a mezzo stampa dalla minoranza, al solito, non sono solo esagerate, ma anche populiste perché, invece di instillare nella cittadinanza il rispetto delle regole e comportamenti più inclini al senso civico, parlano alla pancia dei cittadini e li inducono a trasgredire il codice della strada, come a dire, “aprite i contenziosi, tanto poi il Comune sarà soccombente”. E, invece, – afferma ancora Spadafora – non è così, perché i ricorsi sono pochi e sono stati per la quasi totalità impugnati, a costo di arrivare fino all’ultimo grado di giudizio.

Strano che ci si comporti così. Eppure gli stessi consiglieri di minoranza hanno preso parte a tante sedute della commissione trasporti in cui si invitava la cittadinanza a sviluppare un maggiore senso civico, ad esempio quando la stessa Commissione ha approvato all’unanimità la campagna di sensibilizzazione “Parcheggia con rispetto”, promossa di concerto con il Comando della Polizia Municipale e rivolta alla cittadinanza e con la quale si intendeva richiamare l’attenzione sulla necessità di non occupare i parcheggi riservati ai disabili. Ora, invece, sembra che tutto questo lavoro sia svanito nel nulla, dimenticando, forse, che parte dei proventi derivanti dalle contravvenzioni riguardano proprio questo genere di violazioni”.