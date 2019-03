Raccolta straordinaria di olio vegetale esausto. Premiato il cittadino più virtuoso

Continua l’impegno di Ecologia Oggi nell’informazione sulle buone pratiche ambientali e sui nuovi ecocalendari! Nuovo appuntamento domani in Piazza XI Settembre a Cosenza, dove verrà anche effettuata una raccolta straordinaria di olio vegetale esausto

.

COSENZA –  Anche domani, sabato 30 Marzo 2019, Ecologia Oggi sarà presente in Piazza XI Settembre a Cosenza, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, dove incontrerà i cittadini ed i condomini di Cosenza per illustrare e distribuire le nuove brochure informative, con particolare attenzione in questa prima fase del servizio porta a porta per le UND (Utenze Non Domestiche). Tra le varie novità introdotte in questa innovativa fase di start-up, la valorizzazione delle realtà condominiali, quali luoghi di convivenza e di diffusione della cultura verde. Luoghi di aggregazione dove, tramite lo scambio reciproco di informazioni e di consigli, i cittadini possono sviluppare idee per avere un ambiente più pulito e raggiungere importanti traguardi in tema di raccolta differenziata.

Nella stessa giornata di domani, sabato 16 Marzo 2019 e nella stessa piazza XI Settembre, verrà effettuata una raccolta straordinaria dell’olio vegetale esausto. Il cittadino più virtuoso, che avrà  conferito il maggior quantitativo di olio esausto, riceverà la t-shirt “Io non abbandono“. Ecologia Oggi invita i cittadini a partecipare numerosi, per aiutare a raggiungere un obiettivo ben preciso: contribuire concretamente alla diffusione della cultura della raccolta differenziata e per diffondere la cultura del non abbandono!​