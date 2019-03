Cosenza, crolla balcone nel centro storico (Foto)

Ancora crolli nella cittĂ vecchia ai danni di un palazzo in manutenzione da parte dell’amministrazione comunale bruzia

COSENZA – Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma sarebbe potuta andare peggio. Il balcone crollato farebbe parte di un palazzo in manutenzione da parte del Comune bruzio. Il fatto è successo poco meno di un’ora fa in uno dei tanti vicoli della cittĂ vecchia tra la famosa “chiazza di l’ova (la piazza delle uova, ndc) e il quartiere di Santa Lucia.

Sul posto sono stati chiamati ad intervenire i vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza che dovranno eseguire un sopralluogo per verificare la stabilitĂ del palazzo e se gli eventuali abitanti possano continuare a rimanere nelle rispettive abitazioni oppure fare i bagagli.

Sembra che siano state allontanate due signore ed un cagnolino, ma il sopralluogo è ancora in corso