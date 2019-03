Emergenza abitativa, portavoce M5S: “costituire un tavolo permanente interistituzionale”

I portavoce del Movimento 5 Stelle Anna Laura Orrico, Alessandro Melicchio, Massimo Misiti e Laura Ferrara intervengono sul percorso da seguire per risolvere il problema dell’emergenza abitativa

COSENZA – “La matassa dell’emergenza abitativa che qualche settimana addietro ha riguardato la cittĂ di Cosenza, conquistandone l’attualitĂ politica, ha potuto sciogliersi solo quando le istituzioni hanno iniziato a dialogare fra loro confrontandosi, al contempo, con chi da anni lotta per salvaguardare le sorti dei cittadini in gravi difficoltĂ ”. “L’emergenza – spiegano i parlamentari – tuttavia, per non rimanere tale, merita risposte e soluzioni che sappiano guardare avanti nel tempo. Per queste ragioni abbiamo deciso di inviare due lettere sulla problematica contenenti proposte per contrastare un fenomeno sempre piĂą diffuso, soprattutto in Calabria, indirizzate a Sua Eccellenza il Prefetto di Cosenza Paola Galeone ed ai sindaci dell’area urbana bruzia.

Nella prima, a seguito dei colloqui e della collaborazione intercorsa negli ultimi mesi, abbiamo voluto chiedere la costituzione di un tavolo permanente interistituzionale sulla questione del disagio abitativo”.

“Un tavolo permanente di confronto cui far partecipare Aterp, Regione, Comuni, rappresentanti istituzionali del territorio e privati, sotto l’autoritĂ del Prefetto, al fine di creare formule alternative e innovative di recupero di alloggi sfitti da indirizzare a soluzioni di emergenza abitativa partendo da una ricognizione completa del patrimonio abitativo dei comuni dell’area urbana. Attualizzando, innanzitutto, la situazione degli alloggi popolari e recuperando strutture pubbliche da riqualificare e destinare a graduatorie specifiche derivanti da sfratto per morositĂ incolpevole o per casistiche sociali”.

“Senza tralasciare – prosegue la nota – l’elaborazione di proposte volte all’inclusione sociale affinchĂ© il diritto alla casa sia accompagnato da misure di reinserimento, anche lavorativo, nella comunitĂ . Nella seconda lettera, invece, inviata ai sindaci di Rende, Castrolibero, Mendicino e Montalto Uffugo, nell’informarli dell’iniziativa portata avanti col Prefetto abbiamo chiesto loro se le amministrazioni che guidano abbiano a disposizione strutture o residenze che possano ospitare quanti abbiano bisogno di un ricovero, con particolare riguardo verso le categorie che manifestano maggiori fragilitĂ come bambini, minori, nuclei familiari”.

“Il futuro dei piccoli e medi centri, soprattutto quelli che abbiano contiguitĂ territoriale, risiede, infatti, nella capacitĂ di fare rete ed affrontare unitariamente problematiche e questioni comuni. Ci auguriamo pertanto -concludono i portavoce del M5S- che queste nostre iniziative possano trovare accoglimento in modo da innescare un percorso istituzionale virtuoso capace di ridisegnare gli strumenti e le soluzioni del disagio abitativo in un quadro sociale complesso, e grave, come quello calabrese”.