Sigilli alla Casa degli Ultrà lo stabile occupato e strappato al degrado

Ripulito e restituito all’intera città nel 2017 era diventato un luogo di ritrovo anche per i giovani del quartiere. Oggi è stato chiuso dopo una decisione del Comune di Cosenza

COSENZA – «Questa mattina – denuncia il gruppo Ultrà Cosenza 1978 Curva Sud – sono stati apposti i sigilli alla Casa degli Ultrà . Uno stabile che si trovava nel più totale degrado e che in tanti abbiamo riqualificato e vissuto quotidianamente dal febbraio del 2017. La spiacevole azione di oggi è stata condotta dal Comune di Cosenza nonostante il nostro atteggiamento di dialogo e apertura a possibili soluzioni alternative prospettateci dall’ente stesso. Per gli Ultrà Cosenza 1978 l’occupazione della Casa degli Ultra’ è stata una tappa fondamentale e importante del nostro percorso e della nostra vita ultrà . Per il quartiere popolare dei Rivocati, afflitto da numerose problematiche, la nostra sede ha avuto una valenza sociale immensa. E’ stata una possibilità di aggregazione e socializzazione differente in una città segnata dall’emarginazione e dalla solitudine.

Un luogo vuoto e abbandonato trasformato da “casa dei drammi sociali” a “Casa degli Ultrà ” grazie all’impegno costante degli uomini e delle donne della Curva Sud. Non abbiamo peli sulla lingua e siamo abituati ad essere schietti e veri. Da un’amministrazione comunale che dice di tenere ai quartieri e di amare la nostra città ci aspettavamo un atteggiamento diverso nei confronti di chi quella stessa città la ama, la vive e la onora con fatti concreti e visibili a tutti. Perché non si è preso in considerazione il progetto degli ultrà ? Chi ha voluto tutto questo? Resteremo vigili, non dimenticheremo quel luogo e monitoreremo i lavori che si effettueranno e quello che dovrebbe essere il progetto sociale di rilancio dell’immobile pubblicizzato dal Comune. Statene certi, quando meno ve l’aspetterete La Casa degli Ultra’ ritornerà ».