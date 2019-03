Nuovi incentivi fiscali per i cosentini con Sismabonus ed Ecobonus

Difendersi dai terremoti e rispettare l’ambiente attraverso bonus che consentono di mettere in sicurezza o ristrutturare le proprie case

COSENZA – Più sicurezza e più efficienza per gli immobili. Più slancio per l’economia. «Utilizzando gli incentivi fiscali Sismabonus ed Ecobonus si può innescare quel grande piano di manutenzione e riqualificazione – afferma il presidente di Ance Cosenza, Giovan Battista Perciaccante – che auspichiamo da tempo. Se pensiamo al fatto che il 65% degli immobili sono antecedenti alle prime norme antisismiche e che gli edifici sono responsabili per il 40% delle emissioni che alterano il clima, ci rendiamo conto c’è connessione stretta con la qualità della vita e l’aumento della spesa sanitaria nazionale». L’argomento è stato oggetto del seminario “Eco e Sima Bonus: la spinta per vincere la sfida della longevità ” che si è svolto nella sede di Confindustria Cosenza. Pierciaccante ha anche sottolineato «l’opportunità di utilizzare questi strumenti fiscali che prevedono la detrazione di gran parte delle spese sostenute per gli interventi dall’Irpef o dall’Ires e, nel caso di lavori su parti comuni condominiali, la possibilità di cedere il credito d’imposta maturato con la detrazione fiscale alle imprese esecutrici e ad altri soggetti privati collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione».

Sono intervenuti al seminario anche il Direttore dell’Area Fiscalità Edilizia Ance, Marco Zandonà , che ha illustrato gli aspetti normativi e fiscali degli incentivi e la cessione dei crediti di imposta; Francesco Manni, del Centro Studi Ance, ed Alessandro Arcuri, dello Studio tributario e societario “Deloitte”, che ha presentato la piattaforma Ance-Deloitte, pensata per agevolare l’uso dei nuovi incentivi, attraverso la cessione dei crediti di imposta. Alla tavola rotonda, coordinata dal Direttore di Confindustria e di Ance Cosenza Rosario Branda, hanno preso parte il Consigliere del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Cosenza, Giovanni Romio; il Tesoriere dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Cosenza, Gianfranco Mancuso; il Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri di Cosenza Bruno Larosa; il Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cosenza Andrea Manna, ed il Consigliere dell’Ordine dei Geologi della Calabria Valeria Lupiano. Il presidente di Unindustria Calabria, Natale Mazzuca, nel concludere i lavori, ha sottolineato l’enorme portata di questi incentivi e delle connesse detrazioni.

“Dobbiamo veicolare il messaggio – ha sostenuto Mazzuca – che queste ristrutturazioni sono in realtà un importante investimento sul futuro e sulla sicurezza propria e dei propri cari”. “Ance Cosenza – é detto in un comunicato – ha programmato nel breve periodo incontri tra imprenditori edili ed i referenti di importanti società di servizi energetici, che, nei mesi scorsi, hanno annunciato di voler mettere a disposizione un consistente plafond finanziario per agevolare questo tipo di interventi. Tutti ne trarrebbero beneficio: i proprietari degli immobili, che non dovrebbero più anticipare investimenti rilevanti per rimodernare i propri immobili, facendosi carico della sola minima quota di spesa non detraibile dalla dichiarazione dei redditi; le società di servizi energetici, che si proporrebbero come interlocutori privilegiati in un mercato enorme e ancora sostanzialmente inesplorato; i costruttori, che potrebbero trovare dei partner con importanti disponibilità finanziarie, e lo Stato che, finalmente, vedrebbe l’attuazione di questa intelligente strategia”. Organizzata da Ance Cosenza, l’iniziativa ha registrato il diretto coinvolgimento dei tecnici attraverso gli Ordini professionali degli Architetti, dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, degli Ingegneri, dei Geometri di Cosenza e dei Geologi della Calabria.

COS’E’ L’ECOBONUS?

L’Ecobonus è un’agevolazione fiscale che consente a privati (persone fisiche, società di persone, imprenditori individuali, professionisti), e società (società di capitali ed enti) di detrarre dall’IRPEF o dall’IRES una parte delle spese sostenute, per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (abitazioni monofamiliari e immobili a destinazione produttiva o commerciale) e sino al 31 dicembre 2021 per i medesimi interventi eseguiti su parti comuni dei condomini. La misura della detrazione è definita da una percentuale che va da un minimo del 50% ad un massimo del 75% e spetta entro un ammontare massimo, variabile a seconda del tipo di intervento realizzato e in base al fatto che questo riguardi la singola unità  immobiliare o edifici condominiali. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Si possono detrarre sia i costi dei lavori edili relativi all’intervento energetico effettuato, sia le spese relative alle prestazioni professionali, comprese quelle necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati e quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica.

COS’E’ IL SISMABONUS?

Il sismabonus è un’agevolazione fiscale che consente a privati (persone fisiche, società di persone, imprenditori individuali, professionisti) e società (società di capitali ed enti) di detrarre dall’IRPEF o dall’IRES una parte delle spese sostenute, dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per interventi di messa in sicurezza statica delle abitazioni e degli immobili a destinazione produttiva situati nelle zone ad alta pericolosità sismica. La misura della detrazione è definita da una percentuale che varia dal 50% all’85%, su un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare e va ripartita in 5 quote annuali di pari importo.