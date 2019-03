Ecologia Oggi, buone pratiche ambientali anche per i condomini

Continua l’impegno di Ecologia Oggi dedicato all’informazione sulle buone pratiche ambientali rivolte anche ai condomini

COSENZA – Giovedì prossimo 28 marzo, alle 16.00 presso la sede di Confindustria Cosenza è in programma l’incontro tra Ecologia Oggi, azienda che si occupa della raccolta differenziata con gli amministratori di condominio della cittĂ di Cosenza per illustrare tutti gli accorgimenti sulle buone pratiche ambientali.

Un’importanza particolare in questa prima fase di avviamento del nuovo sistema di raccolta differenziata porta a porta infatti, è stata dedicata proprio ai condomini, delineati quali «Nuovi Giacimenti Minerari urbani». Nel riorganizzare il servizio porta a porta, i condomini hanno assunto un ruolo centrale, quali sistemi virtuosi con cui collaborare e che possono permettere di raggiungere importanti risultati per la tutela ambientale ed in materia di raccolta differenziata.

Giovedì prossimo 28 marzo a partire dalle ore 16:00, i tecnici di Ecologia Oggi, illustreranno presso la sede di Confindustria il nuovo ecocalendario ed ogni accorgimento utile ad agevolare i condomini nella raccolta differenziata, considerato la qualità dei rifiuti che può essere intercettata.