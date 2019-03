Spazzatura abbandonata nel giardino di una scuola di Cosenza

Lo stabile è anche sede della guardia medica e si trova all’interno di un cortile recintato frequentato da bimbi e pazienti

COSENZA – «Ignoti incivili – segnala un cittadino – hanno abbandonato numerosi sacchetti di spazzatura e varie parti in plastica e ferro nel giardino intorno alla scuola elementare/media di Donnici Inferiore nonchĂ© sede della guardia medica della stessa frazione. Come genitore sono molto preoccupato per il gesto in quanto non si tratta di una zona di passaggio dove l’incivile di turno getta la busta, ma di una zona intorno ad un fabbricato recintato. In piĂą i nostri bambini quotidianamente si trovano a pochi metri da questi cumuli con tutti i pericoli che potrebbero derivarne, pertanto, a nome di tutti i genitori chiedo un intervento immediato per bonificare la zona e poi che l’area, fra l’altro oggetto di numerosi atti di microcriminalitĂ negli ultimi tempi, venga attenzionata maggiormente in sede di controlli preventivi».