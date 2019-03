Le vetrate dei BoCs art di Cosenza diventano dei quadri

Immagini di grandi dimensioni trasformano le casette in legno in degli ‘occhi’ che guardano la cittĂ

COSENZA – “I BoCs Art di Cosenza dal 2018 sono curati da Giacinto Di Pietrantonio che ha sviluppato il programma con una nuova prospettiva interdisciplinare, invitando artisti, scrittori, registi, giornalisti, designer, fumettisti, curatori. Da giugno a novembre dello scorso anno le residenze artistiche si sono qualificate nell’ambito dell’idea di ‘PiĂą Arti piĂą Liberi'”. E’ quanto si afferma in una nota del Comune di Cosenza. “Come ogni anno il programma di residenza, nel periodo invernale – è detto nella nota – viene temporaneamente sospeso, così dallo scorso anno, il nuovo curatore ha individuato nella particolare forma delle architetture la possibilitĂ di una nuova progettualitĂ d’arte pubblica. Data la presenza di grandi finestre-vetrate incorniciate in una architettura di legno si è pensato a renderle come delle grandi vetrine o, meglio, dei grandi quadri, ‘occhi’ creativi che guardano i visitatori e la cittĂ . Per questo nei 18 BoCs con la facciata fronte strada sono state installate altrettante opere progettate appositamente per tale scopo. Si tratta di opere-immagini di grandi dimensioni, 470 x 245 centimetri, che parlano alla cittĂ , proposte dai seguenti artisti: Giancarlo Cauteruccio, Gialuigi Colin, Giuseppe Gallo, Alberto Garutti, Marcello Iori, Ugo La Pietra, Luigi Magli, Alessandro Mendini, Fulvia Mendini, Maurizio Orrico, Gianni Pettena, Tommaso Pincio, Alfredo Pirri, Pietro Roccasalva, Giulio Telarico, Salvo, Vedovamazzei, Giuseppe Stampone”.

Immagine di repertorio