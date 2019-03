Arresto a Cosenza Vecchia: panetti di hashish in soffitta e assegni senza data in casa

Due i cani antidroga che hanno settacciato il centro storico di Cosenza, indagini su ‘pizzini’ contabili e assegni trovati nell’appartamento di un presunto pusher

COSENZA – Cani antidroga ieri nel centro storico di Cosenza. Gli agenti della Squadra Volanti, del Reparto Prevenzione Crimine Calabria Settentrionale e del Reparto Cinofili della Polizia di Stato di Vibo Valentia, ha tratto in arresto un 34enne cosentino dopo averne perquisito l’abitazione. Si tratta di S.A. il quale è accusato di detenzione illegale di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Nel corso dei normali controlli sul territorio i poliziotti hanno seguito il fiuto dei cani antidroga procedendo ad un’accurata perquisizione domiciliare del 34enne giĂ noto alle forze dell’ordine.

Nell’appartamento dell’uomo è stato trovato oltre mezzo chilo di cannabinoidi: in un armadio all’interno di una scatola di scarpe erano stipati 71 grammi di hashish e 40 di marijuana, una dose di circa due grammi invece era conservata nella stanza da letto, mentre in soffita sono stati trovati 5 panetti da 100 grammi di hashish cadauno per un totale di 500 grammi. Nell’appartamento sono stati inoltre rinvenuti e sequestrati, oltre che materiale per il confezionamento, taglierini per suddividere il ‘fumo’ e bilancini anche dei quaderni e pizzini contabili con cifre e segni ora al vaglio degli ivestigatori ed assegni firmati, ma senza data sui quali sono stati disposti ulteriori accertamenti. Espletate le formalitĂ di rito, l’uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di via Popilia in attesa di giudizio.

In foto materiale e sostanze posti sotto sequestro