Il rilancio dell’occupazione in provincia di Cosenza parte dalla Fiera Campionaria del Mezzogiorno

La manifestazione che si terrĂ presso il centro commerciale I Portali dal 30 marzo al 7 aprile si stima avrĂ un ottimo impatto sull’economia dell’intero territorio

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – È ormai indubbio il riscontro positivo che le manifestazioni fieristiche attivano sul territorio che le ospita, con un diretto impatto sull’occupazione, sulle attivitĂ economiche e gli investimenti locali. Le Fiere sostengono e promuovono le aziende, i territori, i prodotti unici e il futuro della produzione e dei servizi offerti. Pur riconoscendo il grande ruolo svolto dall’e-commerce e dal mercato on line, supportato da siti che in modo encomiabile rappresentano le varie realtĂ aziendali e le loro produzioni, tuttavia c’è ancora bisogno di toccare con mano l’eccellenza della produzione e dei servizi resi al pubblico, nonchĂŠ di conoscere dal punto di vista umano chi materialmente affronta rischi e sacrifici per rimanere sul mercato in modo sano e costruttivo. È a questo che servono le fiere.

Fiera Campionaria del Mezzogiorno di Corigliano Rossano, dal 30 Marzo al 7 Aprile, vuole rappresentare un volano per le aziende e per tutto il territorio dell’Alto Cosentino che così massicciamente ha aderito alla manifestazione la quale, alla sua prima edizione su Corigliano Rossano, ha già raggiunto una superficie espositiva di 20.000 metri quadri complessivi, e comporterà un enorme indotto per alberghi, ristoranti, agenzie di hostess e steward, e per tutta l’economia locale, dai media, alla cartellonistica, ai servizi di stampa digitale. Dunque, le fiere servono a questo: aumentare l’aggregazione tra i soggetti economici, e tra gli stessi e le istituzioni, anche coniugando l’innovazione digitale ai tradizionali strumenti di promozione fieristica. Con questi obiettivi, Fiera Campionaria del Mezzogiorno vi aspetta per mostrarvi una realtà economica di straordinaria vitalità .