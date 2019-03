Hackerato un gruppo Facebook, insulti e offese verso il Sud e i cosentini

Un gruppetto che si fa chiamare “Nameless”, è riuscito ad hackerare una pagina Facebook di Cosenza, e dentro volano offese e insulti nei confronti dei cosentini e del Sud

COSENZA – A segnalarlo è un utente che parla di una situazione a dir poco fastidiosa che si sta verificando su Facebook da un paio di giorni e che interessa parte dei cittadini di Cosenza. “In pratica, su Facebook esistono tanti gruppi di vendita creati da cosentini – spiega il lettore – dei veri e propri mercatini dell’usato in cui si mettono in vendita oggetti che non servono piĂą. Tra i piĂą popolati (circa 40.000 membri) si chiama “Mercatino Dell’usato Cosenza (official page)” che dal giorno 19 marzo è assediata da un gruppetto di persone, che si fanno chiamare “Nameless” e che si spacciano per Hacker ed esperti dell’informatica. In realtĂ la loro conoscenza è pari a quella di qualsiasi internauta, approfittando dell’ingenuitĂ o della poca attenzione di qualche amministratore sono riusciti a far nominare un loro membro amministratore del gruppo permettendogli di cacciare gli altri membri dello “staff” e prendere il controllo”.

“Da lì in poi, sono stati fatti entrare nel gruppo altri membri della combriccola “Nameless” ed hanno cominciato insieme a pubblicare tonnellate e tonnellate di post offensivi e pieni di insulti verso Cosenza e i suoi cittadini, per puro divertimento e per far arrabbiare le decina di migliaia di cosentini che fanno parte del gruppo. Uno dei principali passatempi per loro, è prendersi gioco dei membri un po avanti con l’etĂ che non capiscono cosa stia succedendo e si chiedono perchĂ© nessuno intervenga a cacciare queste persone che offendono pesantemente”.

“Vi scrivo nella speranza che possiate informare le persone che ancora non sono al corrente di ciò e sono preda di questi perdigiorno che si nascondono dietro account fake, in quanto è fastidioso vedere padri di famiglia e mamme presi in giro ed offesi senza sapere il perchĂ©. C’è da dire che questi individui non hanno un odio mirato verso la Calabria, il Sud o Cosenza, infatti presero di mira anche gruppi di Perugia o Bologna, il loro unico scopo è offendere e ridere delle reazioni della gente, ma a tutti c’è un limite, perchĂ© alle volte arrivano anche a prendere foto personali di chi risponde alle loro provocazioni per farne fotomontaggi umilianti. Ci terrei che invitaste la gente a cancellare la loro iscrizione da quel gruppo e segnalarlo in massa per contenuti offensivi ed odio”.



Lettera firmata