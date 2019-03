Ancora furti a Donnici, si chiedono maggiori controlli

A lanciare l’allarme i consiglieri comunali di Cosenza Marco Ambrogio e Francesco Spadafora. Presi di mira un asilo, una scuola media e il centro anzianiÂ

COSENZA – Da qualche giorno nel territorio di Donnici, sia inferiore che superiore si sarebbero verificati diversi episodi di micro criminalitĂ . Vicende che destano preoccupazione per il fatto che avvengono in maniera ripetuta e ravvicinata ma soprattutto che prendono di mira anziani e bambini.

Nell’arco di dieci giorni infatti – segnalano i due consiglieri comunali di Cosenza – furti mirati hanno colpito l’asilo nido comunale di Donnici superiore, scuola media di Bivio Donnici e centro anziani.

“Tali furti privano i nostri figli di materiale didattico necessario per la loro formazione scolastica ma soprattutto ledono la serenitĂ di ognuno e mirano a screditare il lavoro che, come istituzioni politiche e scolastiche, stiamo portando avanti insieme alle forze dell’ordine per il miglioramento della vivibilitĂ del territorio. Nei prossimi giorni chiederemo – concludono Ambrogio e Spadafora – un incontro in Prefettura per far sì che episodi del genere vengano bloccati sul nascere per garantire tranquillitĂ tra i residenti preoccupati per tali atti indecorosi soprattutto per i luoghi presi di mira”.