Raccolta olio vegetale esausto in piazza a Cosenza con Ecologia Oggi

Sabato in piazza XI Settembre l’azienda distribuirĂ il nuovo ecocalendario e fornirĂ tutte le istruzioni utili ad effettuare la raccolta differenziata nel rispetto dell’ambiente

COSENZA – Continuano le giornate in piazza di Ecologia Oggi dedicate all’informazione sulle buone pratiche ambientali e sui nuovi ecocalendari. Sabato 23 marzo 2019 i facilitatori di Ecologia Oggi saranno in Piazza XI Settembre per incontrare i cittadini e per illustrare e distribuire alle utenze non domestiche food e non food della cittĂ di Cosenza le nuove brochure informative. Di recente l’azienda che si occupa della raccolta differenziata nella cittĂ di Cosenza ha incrementato il numero delle raccolte delle varie frazioni merceologiche proprio per questo genere di utenze. In particolare presso le utenze non domestiche food, che rappresentano luoghi dove tutti i cittadini, indirettamente, producono rifiuti. Oltre ai nuovi ecocalendari, Sabato 23 Marzo 2019, dalle 10:00 alle 12:00, su piazza XI Settembre effettueremo inoltre una raccolta straordinaria dell’olio vegetale esausto. Per ogni altra informazione è possibile rivolgersi agli uffici dedicati di via XXIV Maggio n. 62 dove gli operatori accoglieranno i cittadini per fornire tutti i chiarimenti sulla raccolta differenziata a Cosenza.

Presso le Utenze Non Domestiche food (bar, pasticcerie, ristoranti, rosticcerie) la raccolta delle varie frazioni merceologiche è così ripartita:

• 1 solo ritiro del residuo (Martedì)

• 4 ritiri del multimateriale (Lunedì– Venerdì – Sabato)

• 3 ritiri del vetro (Mercoledì –Sabato – Domenica)

• 3 ritiri dell’organico (Lunedì – Mercoledì – Venerdì)

• 2 ritiri del legno (Giovedì -Sabato)

• 1 solo ritiro di carta (Giovedì)

• 6 ritiri di cartone da imballaggio (Lunedì – Martedì – Mercoledì – Giovedì – Sabato )