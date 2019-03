Tagesmutter: “mamme di giorno” per i bambini. Incontro con l’assessore regionale Robbe

Si chiamano tagesmutter, in tedesco “mamme di giorno”. In Italia sono una realtà dal 2004, soprattutto nelle regioni del Nord.

COSENZA – Dallo scorso gennaio lo sono anche in Calabria, da quando, cioè, questa figura è entrata a far parte ufficialmente del sistema educativo integrato della Regione, insieme ai nidi d’infanzia, gli spazi gioco per bambini, i servizi domiciliari e non solo. Grazie a una modifica varata dalla Giunta regionale al Regolamento attuativo della legge regionale del 29 marzo 2013 ora anche nella nostra regione è possibile attivare servizi di tagesmutter.

Ma chi sono le “mamme di giorno”?

Sono figure professionali adeguatamente formate per ospitare nella propria casa – nel rispetto della normativa vigente – al massimo cinque bambini da 0 ai 7 anni. Le tagesmutter offrono ai bambini tutti i servizi che riceverebbero in un normale asilo, con la differenza che lo fanno in un contesto familiare, ma sempre con personale qualificato. Le Tagesmutter, infatti, possono essere donne associate in cooperative che prevedono anche figure professionali riconosciute per operare in questo ambito.

Per conoscere più da vicino questa figura e il contesto legislativo, la Cooperativa Sociale “La Terra”, prima in Calabria ad erogare il servizio attraverso il Consorzio Domus, ha organizzato per questo pomeriggio alle 18.00 alle ore 18 presso il Chiostro di San Domenico, un incontro dal titolo “Il Servizio Tagesmutter Domus: dalla normativa nazionale alla regolamentazione regionale”. Un incontro rivolto a politici, tecnici e amministratori locali, confronto sulle buone prassi ed i progetti territoriali cui parteciperà , tra gli altri, anche Angela Robbe, Assessore al Lavoro e Welfare della Regione Calabria.