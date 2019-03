Rubata la borsa alla segretaria del Paradiso dei Poveri, l’appello

L’appello è circolato sui social network e riguarda il furto subito questa mattina da Teresa Boero, segretaria del Paradiso dei Poveri, fondato da Padre Fedele Bisceglia.

COSENZA – Alcuni balordi le hanno sottratto la borsa mentre lei era intenta a scaricare il furgone carico di vestiti usati e donati dalla gente. Dentro la borsa, Teresa Boero, segretaria del Paradiso dei Poveri fondato da Padre Fedele Bisceglia, custodiva importanti documenti ma anche 200 euro in contanti.

Dopo qualche ora, un signore ha intercettato i balordi che se ne andavano in giro con questa borsa e li ha collegati ad un potenziale furto. Così ha recuperato la borsa e l’ha consegnata ai Carabinieri. All’interno vi erano ancora i documenti, ma mancavano i 200 euro.

Ed ecco l’appello circolato sui social: “Visto che oggi è la Giornata Mondiale della FelicitĂ , sarebbe bello che tutti facessero una telefonata a Teresa o al Paradiso dei Poveri per donare qualche euro. Così sarĂ possibile aiutare Teresa a non sentirsi in colpa (perchĂ© colpa non ha) per aver perso i soldi che erano stati raccolti per dare un po’ di felicitĂ a tanti bisognosi della cittĂ ”. Questi i numeri: 0984.74290 oppure 329.4417988.