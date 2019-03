Auto in fiamme all’alba a Cosenza, residenti svegliati dallo scoppio delle gomme

Erano circa le 5.00 questa mattina quando i residenti sono stati svegliati dall’arrivo dei vigili del fuoco e delle volanti della polizia. RogoÂ

COSENZA – Un’auto, una Kia Picanto, di proprietĂ di un romeno, ha preso fuoco questa mattina in via F. Fellini a Cosenza, una traversa nei pressi dell’inizio di viale della Repubblica. Il boato degli pneumatici esplosi ha svegliato i residenti intorno alle 5.00. Sul posto sono subito arrivati gli uomini dei vigili del fuoco e due volanti della Polizia per gli accertamenti del caso. Il rogo sarebbe di origine dolosa visto che polizia e vigili del fuoco hanno rivenuto tracce di liquido infiammabile. L’incendio ha danneggiato lievemente anche un’altra vettura, una Mazda 3, parcheggiata nelle immediate vicinanze. Il proprietario della vettura incendiata al momento dell’intervento dei vigili del fuoco non era nella zona.