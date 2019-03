Magorno fuori dal Pd? “Non indugi”

Magorno vaglia e forse sceglierà una nuova strada politica da percorrere e la segreteria provinciale del partito democraticoÂ

COSENZA – Si legge in una comunicazione ufficiale del partito Dem: «Se Magorno vuole uscire dal Pd non indugi a farlo. Le dichiarazioni del sen. Magorno apparse oggi sulla stampa sono assai gravi, anche perché provengono da un rappresentante istituzionale del PD che , tra l’altro, fino a ieri ha ricoperto la massima carica di direzione politica in Calabria.

Magorno annuncia non di voler fare una battaglia politica interna al PD ma addirittura di voler presentare una coalizione e una lista (di cui ha già pronto il simbolo) alternative. Con quali alleati è facile immaginarlo.