Cosenza, sola col bimbo in fiera: poliziotti le pagano hotel

Hanno dato assistenza ad una donna di origini africane insieme al figlio pagando di tasca propria la camera di un albergo

COSENZA – Nei giorni scorsi, nel corso dei servizi di vigilanza effettuati presso la Fiera di San Giuseppe, gli agenti della Questura di Cosenza sono stati avvicinati da alcuni ragazzi che segnalavano la presenza di una giovane donna di origine africana con un neonato, in evidente stato di difficoltĂ . Rintracciata, la donna ha dichiarato agli agenti di aver perso i contatti con il fratello, commerciante ambulante, con il quale si era recata sul luogo della fiera. Non riuscendo piĂą a raggiungerlo, trovandosi sola con il piccolo e vista la tarda ora, era nel panico. Dopo averla rassicurata, gli agenti hanno trovato una sistemazione per lei e il bambino. Non avendo trovato posto presso associazioni locali, i poliziotti hanno accompagnato la donna presso un albergo cittadino, pagando il conto di tasca propria. E il giorno dopo hanno anche controllato che la donna avesse trascorso tranquillamente la notte.