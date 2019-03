Apre lo “Sportello Amico” dell’associazione persone down di Cosenza

Dal prossimo mese di aprile l’AIPD – Associazione Italiana Persone Down – sezione di Cosenza parte con un progetto di sostegno gratuito

COSENZA – L’iniziativa è rivolta non solo agli associati ma anche ai non soci con un piccolo contributo da devolvere all’associazione. Si chiama “AIPD Cosenza – Sportello Amico”, e prevede un incontro mensile presso la sede Aipd di Cosenza, a Serra Spiga dove sarĂ possibile ricevere un consulto nutrizionale a cura della Dottoressa Valentina Mazzuca, vicepresidente dell’associazione,biologo nutrizionista esperta in nutrizione in etĂ pediatrica e gravidanza.

Ma anche la valutazione neurofisiatrica e pedagogica a cura della Dottoressa Vicenza Lorè, medico chirurgo ed esperta in disturbi neuropsicosensoriali dell’etĂ evolutiva anch’essa vicepresidente dell’associazione e la consulenza legale e burocratica con lo sportello “Diritti e agevolazioni” a cura dell’avvocato Emily Amantea, presidente dell’associazione, affiancata e sostenuta dall’avvocato Francesco Chiaradia, socio Aipd Cs che riceverĂ presso la propria sede in Villapiana Lido.