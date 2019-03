Escherichia coli nell’acqua di Cosenza, cittadini hanno diritto alla verità

Si chiede alle autorità componenti di fare chiarezza sulle segnalazioni dell’Unità Igiene dell’Asp dopo l’esposto presentato alla Procura della Repubblica e le rassicurazioni espresse dal Comune di Cosenza

COSENZA – «Non si scherza sulla salute dei cosentini. È veramente sconcertante che, – afferma il consigliere comunale del PD Carlo Guccione – rispetto a una denuncia su un presunto inquinamento delle acque, non si stato tempestivamente interpellato il Dipartimento prevenzione dell’Asp – Settore Igiene, alimenti e nutrizione che in base al decreto 31/2001 è tenuto a effettuare con frequenza i prelievi sull’acqua per verificarne la potabilità e l‘eventuale presenta di batteri coliformi ed escherichia coli superiori al limite consentito dalla legge. Sarebbero bastate poche ore per chiarire una vicenda che ha generato allarmismo tra l’opinione pubblica. Invece è trascorso inutilmente del tempo prima di chiarire una questione che avrebbe potuto arrecare un danno enorme alla città , anche perché in questo periodo a Cosenza sono affluite migliaia e migliaia di persone per la tradizionale fiera di San Giuseppe. Le autorità competenti ora facciano luce su questa vicenda: i cosentini hanno il diritto di conoscere la verità dei fatti».