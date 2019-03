Paracadutista cosentino ferito dopo un lancio in tandem

Insieme al’istruttore l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale Maggiore di Bologna

BOLOGNA – Atterraggio violento per due paracadutisti nell’hinterland bolognese. Un uomo di Cosenza che vive a Bologna e l’istruttore 41enne di Verona con estrema difficoltĂ sono planati al suolo riportando diverse ferite. E’ successo ieri pomeriggio all’aviosuperficie di Molinella intorno alle 16:30 durante un lancio in tandem. Entrambi sono stati trasportati d’urgenza all’Ospedale Maggiore di Bologna a causa dei traumi conseguenti allo schianto. I carabinieri della stazione locale sono intervenuti sul posto per i rilievi. SarĂ ora da stabilire se l’incidente è stato provocato da un malfunzionamento del dispositivo, di un errore umano o di altro. I militari hanno quindi eseguito: il sequestro del paracadute usato dai due per eseguire gli accertamenti del caso, misurazioni nel luogo dell’incidente e l’escussione delle persone presenti.

Anche lo scorso anno si era verificato un incidente simile. Nel 2018 una domenica mattina di fine marzo , in Toscana un altro paracadutista, sbagliando traiettoria, è piombato in un circolo da tennis. L’uomo è precipitato all’improvviso all’interno del club nei pressi della piscina dove in quel momento non vi erano persone. Il 38enne fiorentino, insieme ad un gruppo di paracadutisti locale, sarebbe dovuto atterrare nell’area dell’aeroporto di Arezzo. La discesa però, era stata complicata dal forte vento che spirava in verso contrario. Trasportato in elisoccorso all’Ospedale di Careggi aveva così riportato un trauma toracico e un trauma addominale.

Foto in apertura: immagine di repertorio