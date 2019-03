Parco Romeo: “vado a giocare” insieme a La Terra di Piero (Video e foto)

Inaugurato il “pulmino La Terra di Piero” con cui i bambini disabili potranno recarsi a giocare al parco Piero Romeo perch√® a tutti i bambini siano garantiti gli stessi diritti

COSENZA – Un altro sogno si realizza!, sono le parole con cui Sergio Crocco insieme al direttivo della Terra di Piero hanno annunciato in un post su Facebook l’inaugurazione del mezzo che gratuitamente trasporter√† i bambini disabili al parco Piero Romeo per regalare spensieratezza, risate e giochi. Nel post si legge: “Domenica 17 Marzo, alle ore 11.30, presso il Parco Piero Romeo, inaugureremo questo mezzo. Per noi √® un sogno¬†che si realizza. Ci dar√† la possibilit√† di donare un servizio (SEMPRE IN FORMA TOTALMENTE GRATUITA) alle famiglie con bambini in carrozzina. Li verremo a prendere noi, li porteremo al Parco Piero Romeo a giocare con gli altri bambini e poi ve li riporteremo a casa.¬†

Nei prossimi giorni vi daremo tutti i dettagli precisi ed i riferimenti telefonici. Per il momento possiamo farlo solo durante i fine settimana, poi speriamo di poter allungare a tutti i giorni.

Chiunque voglia fare volontariato scegliendo alcune ore di reperibilità a propria scelta per guidare il furgoncino può contattare la Terra di Piero.

Alla cerimonia sar√† presente il fuoriclasse della solidariet√† cosentina, il mio amico¬†Sergio Mazzuca, che ci ha dato una mano enorme per l’acquisto del mezzo”.

E stamattina, come sempre, il parco Piero Romeo pullulava di bambini, di colori, di risate, di vita e da oggi della gioia dei piccoli guerrieri in carrozzina che potranno affollare il “parco inclusivo”, “il parco senza barriere”, “il parco di tutti” grazie alla nuova “super car“. Presenti all’inaugurazione il presidente della Terra di Piero Sergio Crocco, il vicepresidente Eliseno Sposato e il direttivo dell’associazione, anima e cuore della Terra di Piero che da oltre 10 anni donano un servizio ai bambini, insieme ai tanti volontari, perch√® “La Terra di Piero √® un sorriso”.

Accanto al pulmino oggi, anche l’imprenditore Sergio Mazzuca presidente della filiera Unionorafi-Confapi e proprietario dell’azienda Scintille che ha contribuito in buona parte all’acquisto del mezzo: “Sono qui prima di tutto come genitore e poi come imprenditore – ha dichiarato Sergio Mazzuca -. Io e la mia azienda da sempre siamo con e per il sociale. Ponendoci in sinergia con la nostra realt√†, contribuiamo a far crescere il territorio con la cultura della responsabilit√† sociale d‚Äôimpresa, supportando concretamente progetti che generano valore per la societ√†. Mazzuca conclude con un grande annuncio: “Presto partir√≤ con il grande amico Sergio Crocco in Africa”.

All’inaugurazione erano presenti anche¬†molti degli sponsor che con una donazione irrisoria, ma vitale per La Terra di Piero, contribuiranno alla manutenzione del mezzo ed alle spese. Naturalmente l’appello √® accorato: per donare sorrisi ai bambini c’√® bisogno di una mano:imprenditori, commercianti e tutti coloro che vogliono contribuire lo possono fare contattando l’associazione. La cifra da donare annualmente √® di 100 euro per le spese del bollo, dell’assicurazione e il carburante.

Ricordiamo sempre, che è possibile donare il 5 x 1000, C.F. 98086940784, importantissimo per aiutare LA TERRA DI PIERO

Crocco a nome dell’associazione ha ringraziato tutti gli sponsor e tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di un altro traguardo di civilt√† (guarda il video)