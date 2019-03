L’Acqua di Cosenza dal 2018 è contaminata da batteri fecali, ma i cittadini non lo sanno

Valori che superano quelli consentiti dalla legge, senza alcun tipo di avviso alla cittadinanza sulla non potabilità. Denuncia inquietante del senatore cosentino Nicola Morra che ha reso pubblico un esposto presentato alla Procura della Repubblica di Cosenza

COSENZA – Acqua a Cosenza. La qualit√† di ci√≤ che scorre nei rubinetti cosentini √® tale da tutelarne la salute? Un dubbio sollevato dal presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, Nicola Morra. Argomento oggetto di un esposto e dell’incontro di oggi, sabato 16 marzo, alle 16:00 in piazza 11 Settembre a Cosenza. Evento in cui la stampa e soprattutto i cittadini sono stati informati sui dati batteriologici dell’acqua servita dal 2018 dalla rete idrica cittadina. Ci√≤ che ne emerge, se confermato dalle indagini, √® inquietante.

FONTANE CONTAMINATE

¬ęDai prelievi effettuati e verificati dalla stessa Azienda Sanitaria Provinciale – ha denunciato il senatore cosentino del Movimento 5 Stelle Nicola Morra – alcune fontanelle pubbliche della citt√† offrivano dal 2018 acqua con presenza di batteri coliformi e di escherichia coli che la legge non consente.¬†Le fontane rappresentano il terminale di una rete idrica che si snoda sul territorio servendo rioni e interi quartieri. Se l’acqua in quel punto √® contaminata √® presumibile che lo sia anche quella degli appartamenti nelle palazzine immediatamente adiacenti alla fontanella. contaminati. L’obbligo previsto dalla legge era quello non soltanto di provvedere a ripristinare la potabilit√†, ma soprattutto di informare i cittadini¬Ľ.

A fine ottobre l’Unit√† Igiene dell’Asp di Cosenza ha chiesto di disporre la sanificazione della rete che confluiva nelle fontane di: via Romualdo Montagna, via Massaua, piazza ex Gil, via Mondello e piazza della Vittoria. Le loro acque come segnalato al sindaco, al resposabile del Settore Acque del Comune di Cosenza e alla Geolab dalle analisi microbiologiche effettuate dall’Arpacal risultavano con una carica di batteri coliformi ed escherichia coli superiore al limite consentito dalla legge. Veniva inoltre richiesto al Comune di Cosenza di avvisare la cittadinanza di usare l’acqua a soli scopi igienici. Situazione che √® stato accertato ripresentarsi anche a gennaio 2019.

I CITTADINI NON SANNO DI BERE BATTERI FECALI

¬ęSia nei giorni immediatamente successivi all’intervento di bonifica sia comunque prima dell’intervento, la popolazione poteva essere dissuasa da usare l’acqua. Le famiglie ne fanno un¬†uso potabile: per cucinare, per lavarsi. Detergere il corpo con acqua ricca di colibatteri, ho appreso poche ore fa, pu√≤ dare gravi problemi. Tutto questo doveva essere evitato attraverso un’informazione che correttamente doveva essere fornita ai cittadini di Cosenza. Abbiamo appurato che sul sito del Comune di Cosenza, sull’albo pretorio, sulla stampa locale ordinanze in tal senso non ce ne sono e ci sembra non ci sembra ci siano state. Abbiamo quindi sottoposto questa nostra riflessione, attraverso un esposto alla Procura della Repubblica di Cosenza¬Ľ.

¬ęA Cosenza c’√® lo storico problema dell’approvvigionamento idrico, nonostante sia in un territorio ricchissimo di acqua. Se poi scopriamo che la qualit√† di quest’acqua forse non √® la migliore possibile, anche a tutela della salute pubblica, qualche dubbio ce lo abbiamo sulle autorit√† che dovrebbero garantire la salute di noi cittadini. Per troppi mesi abbiamo assistito ad un rimbalzo di responsabilit√† tra Sorical e Comune. A noi interessa che qualcuno in Procura magari, approfondisca il tutto perch√© dobbiamo difendere la salute dei cittadini. Che poi sia responsabilit√† dell’uno e dell’altro, lo dovr√† decidere un magistrato qualora si accerti la responsabilit√†. Vorremmo solo essere rassicurati in merito alla qualit√† dell’acqua che viene immessa nella rete¬Ľ. E’ stata quindi avviata una raccolta firme per chiedere che i cittadini vengano informati sulla qualit√† dell’acqua che sgorga nei propri rubinetti.

ESCHERICHIA COLI

Si tratta si batteri fecali pericolosi per la salute. Sono importanti indicatori biologici della qualit√† dell’acqua potabile e per uso igienico. La loro presenza √® dovuta ad una inadeguata disinfezione o ad una mancanza di integrit√† del sistema idrico. Esistono diversi ceppi pericolosi di Escherichia coli in grado di causare infezioni dell’apparato digerente e di quello urogenitale tanto da danneggiare le mucose intestinali ed i reni. I sintomi sono: nausea, forti crampi, diarrea acquosa, affaticamento e febbre.