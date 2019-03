Cosenza: taglio del nastro ‘floreale’ per la Fiera di San Giuseppe (FOTO)

E’ stata ufficialmente inaugurata oggi pomeriggio la tradizionale kermesse fieristica cosentina

COSENZA – Oggi pomeriggio alle 18:00 il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto ha tagliato il nastro della manifestazione fieristica piĂą amata della cittĂ . Il primo cittadino, affiancato dall’assessore alle AttivitĂ Commerciali Loredana Pastore, ha inaugurato l’evento che ha trasformato piazza dei Bruzi in un cortile fiorato con i petali delle piante esposte che formano un disegno che recita: ‘Un fiore di cittĂ ’. Entrambi insieme ad un gruppo di consiglieri hanno poi partecipato alla ‘Gran parata di Primavera’. Una sfilata di artisti di strada, ballerini, musicisti, trampolieri che, seguiti da una banda musicale, hanno attraversato il percorso fieristico. Prende così ufficialmente il via l’edizione 2019 della Fiera di San Giuseppe. Decine di espositori hanno allestito i propri banchi per proporre ai cosentini novitĂ e grandi classici dall’enogastronomia all’abbigliamento per una manifestazione che da sempre fa registrare in cittĂ un boom di visitatori.

FOTO MARCO BELMONTE