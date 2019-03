Cosenza, modifiche ai percorsi urbani dei bus Amaco per la Fiera di San Giuseppe

In occasione della tradizionale fiera di San Giuseppe, l’Amaco comunica la modifica ai percorsi di alcune linee urbane

.

COSENZA – Modifiche ai percorsi dei bus Amaco in cittĂ in occasione della tradizionale fiera di San Giuseppe che prende ufficialmente il via oggi. La municipalizzata, recependo l’ordinanza della Polizia Municipale che disciplina il traffico nei giorni dell’evento fieristico, ha inserito delle modifiche ai percorsi di alcune linee urbane,

Ecco di seguito i percorsi alternativi:

Circolare Veloce Rende

ANDATA: Via Montesanto —V.le Trieste —Via V. Veneto —P.zza Riforma —Via R. Montagna —Ponte Mancini —Via D. Morelli —C.so V. Emanuele — Portapiana —Via Panoramica—Via Siniscalchi —P.zza XV Marzo

RITORNO: P.zza XV Marzo —Via Sinìscalchi – Via Panoramica —Portapiana — C.so V. Emanuele —Via D. Morelli —Ponte Mancini —Via R. Montagna — P.zza Riforma —C.so Umberto l° —P.zza dei Bruzi —P.z z a G. Matteotti —V.le Trieste —Via R. Misasi

Circolare Veloce Arancione: Via Popilia – Via Bari – via Reggio Calabria – Via Catanzaro – V.le Trieste – Via V. Veneto – Via R. Misasi

Circolare Veloce Rossa: P.zza dei Bruzi – Via Alarico – Via Catanzaro – Via R. Calabria – Via Popilia

Circolare Veloce Castrolibero: P.zza dei Bruzi -P.zza G. Matteotti -V.le Trieste – Via V. Veneto – Via R. Misasi – Via G. Caloprese…

Linee 24 e 25: P.zza dei Bruzi – Via Alarico – Via San Francesco di Paola – C.so Plebiscito – Via Don Luigi Maletta – ex SS 107 – C.da Gramazio – Casali – Caricchio

 Linea 26: Piazza dei Bruzi – P.zza G. Matteotti – V.le Trieste – Via V. Veneto-Via R. Misasi…

Linea 4T:

ANDATA: V.le Trieste – Via V. Veneto – V.R. Montagna – Ponte Mancini…

RITORNO: Ponte Mancini – V.le della Repubblica – Via F. Migliori – Via V. Veneto – C.so Umberto I° – P.zza dei Bruzi – Piazza Matteotti – Viale Trieste…

Linea 28:  P.zza dei Bruzi – P.zza G. Matteotti – V.le Trieste – Via V. Veneto – Via R. Misasi- Via Nitti – Via G. Dorso – P.zza delle Province – Via Quintieri – Corso Fera – Corso D’Italia – P.zza Zumbini – Via N. Serra – Via Caloprese – P.zza Europa – Viale della Repubblica

Linea 30: P.zza dei Bruzi-Via Alarico – Via San Francesco di Paola – C.so Plebiscito – Via Don L. Maletta – ex SS 107 -C.da Gramazio – Casali…

Linea 51: P.zza Matteotti – V.le Trieste – Via Montesanto – C.so Umberto I° – P.zza dei Bruzi -Via Alarico – C.so Plebiscito – Via Don L. Maletta – ex SS 107 – Palazzetto Dello Sport – Casali – Via Dei Martiri – Via Bendicenti…

Linee 52 e 52 P. L:

ANDATA  … V.le Trieste – Via V. Veneto – Via R. Montagna – Ponte Mancini – Via D.Morelli ..

RITORNO  . .. Via D. Morelli – Ponte Mancini – V.le Della Repubblica – Via F. Migliori – Via V. Veneto – C.so Umberto I° – P.zza dei Bruzi – P.zza Matteotti – Viale Trieste…

Linea 53

ANDATA … V.le Treste – Via V. Veneto – Via R. Montagna – Ponte Mancini – Via D. Morelli

RITORNO ….. Via D. Morelli – Ponte Mancini – V.le della Repubblica – Via F. Migliori – Via V. Veneto – C.so Umberto I° – P.zza dei Bruzi – P.zza Matteotti – Viale Trieste…

Linea 54

ANDATA: V.le Trieste – Via Montesanto – P.zza dei Bruzi – Via Alarico – Via Catanzaro – Ponte Europa……

RITORNO: Gergeri – Sant’Antonio dell’Orto – Ponte Europa – Via Catanzaro – Via Alarico – P.zza Matteotti – V.le Trieste

Linea 56: V.le Trieste – Via Montesanto – C.so Umberto I° – P.zza dei Bruzi – Via Alarico – C.so Plebiscito – Via Don L. Maletta – ex SS 107…

Circolare bianca

V.le Trieste – Via V. Veneto – Via R. Misasi – Via Nitti – Via G. Dorso – P.zza delle Province – Via Quintieri – Corso Fera – Corso D’Italia – P.zza Zumbini – Via N. Serra – Via Caloprese – P.zza Europa …

Navetta musei – navetta Telesio – navetta centro storico: soppresse