Continuano le giornate in piazza sulle buone pratiche ambientali e i nuovi ecocalendari!

Ecologia Oggi da appuntamento domani, sabato 16 marzo 2019, in Piazza Rodot√† per incontrare i cittadini, illustrare e distribuire alle “UND¬†food¬†e non¬†food”¬†della citt√† di Cosenza le nuove brochure informative

.

COSENZA –¬†Continuano le¬†giornate in piazza di Ecologia Oggi dedicate all’informazione sulle buone pratiche ambientali e i nuovi¬†ecocalendari.¬†Un’importanza¬†particolare in questa nuova fase del sistema di raccolta differenziata √® stata dedicata ¬†a questo particolare tipo¬†di utenze, che rappresentano ¬†luoghi dove ¬†tutti¬†¬†i cittadini, indirettamente, producono rifiuti.¬†I cambiamenti riguardano, oltre alla distinzione tra Zona Rossa (quadrilatero piazza Bilotti, isola pedonale e corso Telesio) e resto della citt√†, contraddistinte per un diverso orario di esposizione, anche alcune novit√† sul numero di raccolte previste.

Le novit√† pi√Ļ importanti hanno interessato la raccolta della carta di gioved√¨ (e non pi√Ļ di sabato), una sola raccolta della frazione del secco residuo di marted√¨ e molti pi√Ļ ritiri delle diverse frazioni merceologiche, anche grazie agli automezzi bivasca impiegati (automezzi ecocompatibili, ibridi – elettri ed a metano- a zero impatto ambientale!).¬†Particolare attenzione, inoltre, verr√† dedicata al fenomeno degli abbandoni ¬†in citt√†, sensibilizzando i cittadini sulla responsabilit√† che ognuno di noi deve avere per il decoro della citt√† e per il rispetto dell’ambiente.

Sabato 16 Marzo 2019, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, saremo su piazza Rodot√† per illustrare il nuovo ecocalendario e le buone pratiche ambientali e chiedervi attraverso un questionario, che potr√† essere redatto anche in forma anonima, il Vostro grado di soddisfazione. Nella stessa giornata e sulla stessa piazza Rodot√† verr√† effettuata una raccolta straordinaria dell’olio vegetale esausto.

Vi aspettiamo in numerosi!

Grazie¬†per la¬†collaborazione!‚Äč ”