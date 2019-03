Cosenza, “Sos Minori”: «No all’alcol in fiera»

Per l’evento pi√Ļ atteso dell’anno, la fiera di San Giuseppe, bisogna tutelare i minori dall’abuso di alcol dietro la vendita fuori controllo degli addetti ai lavori



COSENZA – Per i tanti giovani potrebbe tramutarsi in “un contenitore senza fondo” la fiera di San Giuseppe con gli stand luccicanti di buon cibo e tante bevande. E a tutelarli ci pensa e ci prova il comitato¬†spontaneo Sos Minori. Nei giorni scorsi l’avvocato Antonio Sanvito, presidente del comitato, in vista dell’evento fieristico che si inaugurer√† nel pomeriggio di oggi, si √® incontrato con l’Assessore alla Crescita economica urbana di Cosenza per discutere delle problematiche inerenti la tutela dei minori nei confronti del pericolo della vendita e della somministrazione di bevande alcoliche durante la manifestazione fieristica.

L’assessore, Francesca Loredana Pastore, anche a nome dell’intera Giunta, ha al riguardo assicurato il massimo interesse ed un’attenzione estrema per tali problematiche al fine della migliore tutela dei minori dal pericolo della vendita e della somministrazioni di bevande alcoliche nei loro confronti e che per tale motivo il Comune di Cosenza ha predisposto, per tale evento, controlli ferrei per la prevenzione e la eventuale punizione di attivit√† illecite.