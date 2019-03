Carambola di auto su viale Trieste, tre i feriti

Due le auto coinvolte, una finita ribaltata. Tre le persone rimaste incastrate all’interno dei veicoli, tra cui un minore

COSENZA – Incidente su viale Trieste, coinvolte due autovetture, una Lancia Y e una Fiat 500. Sulle case sono ancora in corso i rilievi da parte delle forze dell’ordine. Le auto hanno finito la loro corsa in uno degli incroci, fermati da un marciapiede. Una delle due ha carambolato piĂą volte finendo ribaltata. All’interno una donna con il figlio minore. Nella Lancia, invece, un uomo.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. I sanitari hanno subito prestato soccorso ad uno degli automobilisti che non essendo rimasto incastrato all’interno della Lanci Y sono riusciti a portarlo fuori dalla vettura. Per l’altra vettura sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto dalla vettura la donna e il minore e successivamente messo in sicurezza i mezzi.

Fortunatamente gli occupanti le vetture hanno riportato lievi traumi e tanto spavento. I sanitari hanno provveduto al trasporto in ospedale per gli accertamenti del caso.