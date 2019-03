Udienza in corte d’Appello a Catanzaro per il processo che riguarda l’omicidio di “Bella Bella”. In primo grado Patitucci ha riportato una condanna a 30 anni di carcere

COSENZA – Si ritorna in aula per il processo in secondo grado riguardante l’omicidio Bruni. La difesa di Francesco Patitucci ha presentato ricorso contro la sentenza in primo grado della condanna a 30 anni di carcere. Sempre in primo grado Roberto Porcaro era stato assolto ma il pubblico ministero Camillo Falvo si è appellato a questa decisione.

Nel processo di primo grado gli imputati erano tre: oltre Francesco Patitucci e Roberto Porcaro era accusato anche Ettore Sottile per il quale è avvenuto un non luogo a procedersi. Il giorno della sentenza, l’11 giugno del 2018, il Tribunale ribaltò le richieste dell’accusa, di “fine pena mai” per tutti e tre gli imputati. Nelle prossime udienze saranno sentiti altri collaboratori di giustizia. Nel collegio difensivo gli avvocati Marcello Manna e Luigi Gullo per Francesco Patitucci, Gianluca Acciardi e Sergio Rotundo per Roberto Porcaro