Melicchio: “il Comune di Cosenza fornisca i dati sulla qualità dell’acqua che beviamo”

Il deputato del Movimento 5 Stelle chiede a Palazzo dei Bruzi di sbloccare l’istanza di accesso civico presentata il 19 gennaio per conoscere eventuali anomalie accertate dall’ASP sulla potabilitĂ dell’acquaÂ

.

COSENZA – “Cosa ha da nascondere il Comune di Cosenza sulla qualitĂ dell’acqua che i cittadini hanno bevuto finora? PerchĂ© non viene data una risposta alla mia richiesta di accesso civico come da obbligo di legge?” Domande che il deputato calabrese del Movimento 5 stelle, Alessandro Melicchio, rivolge direttamente a Palazzo dei Bruzi dopo la sua istanza di accesso civico, presentata il 19 gennaio, per conoscere le date di queste eventuali anomalie accertate dall’Asp, alla quale non è seguita nessuna risposta nei termini di legge previsti, fissati in 30 giorni. “Le norme di legge prevedono espressamente che l’autoritĂ pubblica debba rendere disponibili le informazioni ambientali detenute, concernente lo stato degli elementi dell’ambiente (quali l’aria, l’atmosfera, l’acqua, il suolo, il territorio, ecc.) a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse, ma la trasparenza al Comune di Cosenza come il rispetto delle normative vigenti, sembra latitare”.

Il deputato Melicchio ha così formulato richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione e della corruzione del Comune di Cosenza, il Segretario Generale Alfonso Rende. “Voglio sperare che ci sia qualcuno che conosca le leggi a Palazzo dei Bruzi e sappia le conseguenze in cui si incorre se non mi sarĂ data, neanche questa volta, una legittima risposta, perchĂ© io non mi fermerò di certo. Voglio assolutamente sapere – conclude il parlamentare 5 stelle – se e quando i cittadini di Cosenza hanno bevuto acqua non potabile, perchĂ© saperlo è un diritto di tutti i cosentini. Questa ritrosia del Comune guidato dal Sindaco Occhiuto a dare informazioni essenziali per la salute dei cittadini mi preoccupa alquanto e rafforza il mio intento di fare chiarezza”.