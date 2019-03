Fiera di San Giuseppe 2019: ambulanti fiduciosi, nonostante la presenza del cantiere

I commercianti da anni protagonisti della tradizionale kermesse fieristica cosentina apprezzano le soluzioni individuate per allestire l’evento

COSENZA – La CICAS (Confederazione Imprenditori Commercianti Artigiani Turismo e Servizi) sindacato con sede provinciale di Cosenza che rappresenta i commercianti ambulanti da anni protagonisti della tradizionale Fiera di San Giuseppe, esprime un pubblico ringraziamento all’amministrazione Occhiuto. «Nonostante i problemi logistici legati alla presenza di un cantiere nelle vicinanze della Fiera, – scrive in una nota il sindacato degli ambulanti CICAS – siamo certi che le soluzioni individuate siano le piĂą idonee a garantire la sicurezza per i numerosi utenti dell’evento e anche valorizzare al massimo le nostre proposte commerciali. Un plauso particolare sentiamo di rivolgerlo all’assessore alle AttivitĂ Economiche e Produttive Loredana Pastore e alla Dirigente Angela Carbone per la particolare attitudine all’ascolto che hanno dimostrato in questa occasione in numerosi incontri con i rappresentanti degli ambulanti.

Palazzo dei Bruzi come sempre ha compiuto un grande sforzo organizzativo per assicurare la massima riuscita dell’evento. La strada del dialogo costante e dell’ascolto, siamo sicuri, abbia portato ad individuare le migliori soluzioni per tutte le parti in causa, con la certezza che anche quest’anno, come del resto è avvenuto sempre, la Fiera otterrà un grande apprezzamento da parte del pubblico. Per questo motivo invitiamo tutti i cosentini ad accorrere alla Fiera per gustare i prodotti tipici, le varie leccornie e le ultime novità commerciali. Buona Fiera di San Giuseppe a tutti».