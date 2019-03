Minieri dal carcere va ai domiciliari, annullata la misura

Sul rinvio della Cassazione a gennaio scorso il Tribunale di Catanzaro annulla l’ordinanza di misura cautelare in carcere emessa a carico di Andrea Minieri

COSENZA – Il 17 maggio 2018 era stato tradotto in carcere in pieno processo Apocalisse in cui era imputato per reati di droga Andrea Minieri. Il pentito Pellicori aveva dichiarato che, nonostante i suoi “ex” fossero ai domiciliari continuavano a spacciare. Così, su richiesta del pubblico ministero, il Tribunale di Cosenza ha inteso emettere ordinanza di misura cautelare in carcere. L’imputato e la difesa, rappresentata dall’avvocato Antonio Quintieri hanno deciso di appellarsi a questa decisione che si basava su dichiarazioni rese in aula da un collaboratore di giustizia senza avere in mano “uno straccio” di prova che realmente si continuassero a consumare i reati di cui Minieri era accusato.

In prima battuta l’appello presentato a Catanzaro fu rigettato e Minieri rimase in carcere. Ma la difesa ha continuato ad andare avanti e la Corte di Cassazione non è mancata ad accogliere le motivazioni presentate, tanto da rinviare per un nuovo esame al Tribunale di Catanzaro. Oggi la sentenza di annullamento della misura restrittiva in carcere e il trasferimento a casa di Minieri dove sconterĂ la pena inflitta dai giudici a conclusione del processo Apocalisse (10 anni di reclusione (la Procura aveva chiesto 23 anni di reclusione) interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale per la durata della pena. Misura di sicurezza della libertĂ vigilata in 3 anni).

In particolare il Tribunale ordinario di Catanzaro decidendo in sede di giudizio di rinvio della Corte di Cassazione lo scorso gennaio annulla l’ordinanza del Tribunale di Cosenza del maggio 2018 e ripristina i domiciliari

Adesso si attendono gli sviluppi del processo Apocalisse nei successivi gradi di giudizio.