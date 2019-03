Cosenza senz’acqua a causa di una falla sulla condotta dell’acquedotto

Sospensione erogazione dell’acqua in cittĂ nella giornata di oggi per lavori sull’Abatemarco

COSENZA – La Sorical ha comunicato questa mattina al Comune di Cosenza che, a causa di una rottura rilevata su una condotta adduttrice dell’acquedotto Abatemarco, in localitĂ Cozzo Carbonaro, nel comune di Lattarico, si è reso necessario, per consentire l’esecuzione dei lavori di riparazione, sospendere, nella giornata odierna, l’erogazione idropotabile in cittĂ . Sempre da Sorical fanno sapere che “presumibilmente i lavori di riparazione termineranno nella stessa giornata di oggi, con il conseguente ripristino della normale erogazione idropotabile”.