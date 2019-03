Arriva Striscia la Notizia e la recinzione abusiva di Serra Spiga viene demolita (FOTO)

Il servizio denunciava come un privato, senza alcuna autorizzazione, aveva trasformato una piazza pubblica nel suo cortile di casa

COSENZA – È stata eseguita questa mattina in tempi record l’ordinanza di sgombero e demolizione in contrada Serra Spiga n. 1 firmata in Municipio nella giornata di ieri dal dirigente del settore Patrimonio Giuseppe Nardi e dal dirigente del settore Infrastrutture e Protezione civile Francesco Converso. Il preciso indirizzo del sindaco Mario Occhiuto in fatto di lotta all’abusivismo, da sempre una sua prioritĂ amministrativa, ha condotto all’azione di una squadra speciale della Polizia municipale coordinata dall’ispettore Giacomo Fuoco e guidata dal comandante Giovanni De Rose. Alle prime luci dell’alba, oggi, ha cosĂŹ avuto avvio l’operazione nei confronti della struttura edificata abusivamente su un’area pubblica all’incrocio tra via Tristano Codignola e via Giulio Adimari. Di questo manufatto recintato illegittimamente si era occupata solo due giorni fa Stefania Petyx, inviata della trasmissione televisiva “Striscia la notizia”.

Nella puntata di lunedì 11 marzo era infatti andato in onda il servizio registrato nel capoluogo bruzio la scorsa settimana (precisamente mercoledì 6 marzo) con la denuncia di tale situazione e le contestuali rassicurazioni dell’assessore alla Riqualificazione urbana, Francesco Caruso, che, in rappresentanza del sindaco Mario Occhiuto impegnato in quel momento fuori sede, aveva garantito una risposta istituzionale immediata. E la risposta dell’amministrazione comunale non si è fatta attendere. Occorre ricordare, tra l’altro, che l’Amministrazione Occhiuto, sulla base del protocollo di intesa del primo giugno 2012 sottoscritto dal Sindaco con il Procuratore della Repubblica alla presenza del Prefetto, aveva già avviato una decisa azione di contrasto. Lo stesso manufatto abusivo abbattuto oggi era stato oggetto di una precedente ordinanza di demolizione e in seguito evidentemente ricostruito.

Ma la disposizione del sindaco Mario Occhiuto datata 27 agosto 2013 era chiara: “Con riferimento agli immobili edilizi presenti sul territorio realizzati in assenza del rispetto delle normative vigenti, si chiede di procedere ad un piĂš accurato controllo, disponendo senza indugio l’obbligo di demolizione e nel caso di inadempimento procedere direttamente alla demolizione con spese a carico dell’autore della violazione edilizia”. “Affermiamo la legalitĂ e il civile abitare secondo le regole”, ha commentato oggi il sindaco Mario Occhiuto – Ringrazio per le sollecitazioni a occuparci della vicenda la cronista Petyx che ha espresso un giornalismo d’inchiesta al servizio della collettivitĂ . Come pure tengo a ringraziare tutti coloro che attraverso l’intervento tempestivo di questa mattina hanno testimoniato alla cittadinanza la presenza forte del Comune sul territorio, a tutela dei diritti e della sicurezza”.

Il comandante della municipale De Rose “area restituita alla collettivitĂ ”

Sulla demolizione del manufatto abusivo le dichiarazioni del comandante della Polizia Municipale di Cosenza giovanni De Rose intervenuto con 20 vigili “Il Sindaco ha emesso una lettera di indirizzo nei giorni scorsi, subito dopo il servizio mandato da Striscia la Notizia, per verificare l’esecuzione di questo sequestro che ci fu in passato, anche richiamando sue note di ripristino della legalitĂ per quanto riguarda sia gli abusi edilizi che l’occupazione di aree pubbliche come questa che è stata restituita alla comunitĂ perchĂŠ ha una sua funzione pubblica, visto che quest’area è nata come ammassamento in caso di calamitĂ ed emergenza e abbiamo ripristinato la sua originale funzionalitĂ ”.