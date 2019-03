FOTONOTIZIA – Auto in fiamme in centro città, traffico bloccato

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a spegnere l’incendio in pochi minuti

COSENZA – Fiamme e traffico bloccato su via Roma nel centro della cittĂ di Cosenza. Oggi pomeriggio, intorno alle 16:00, una Volkswagen Lupo parcheggiata lato strada, per cause ancora in corso d’accertamento è stata avvolta all’improvviso da un rogo. Il proprietario, nel momento in cui ha provato a mettere in moto l’auto, ha visto esplodere una scintilla di fuoco e si è subito allontanato dal mezzo. Ad intervenire sul posto sono stati i Vigili del Fuoco che in pochi minuti hanno spento l’incendio, evitando che si estendesse alle auto vicine, e messo in sicurezza l’area. Il quartiere è stato invaso da una colonna di fumo, mentre gli agenti della Questura di Cosenza hanno provveduto a bloccare il traffico per agevolare le operazioni dei Vigili del Fuoco e tutelare l’incolumitĂ dei passanti. Terminato l’intervento la strada è stata riaperta al transito.Â