Nella ‘bella Cosenza’ San Vito Alto, un’area dimenticata: “a rischio la nostra salute”

Tra le zone periferiche e abbandonate non c’è solo centro storico. Il quartiere di San Vito Alto è un quartiere malsano, con abitazioni e strade fatiscenti, piene di umidità e lastre di eternit

COSENZA – Una situazione complessa e difficile quella che vivono i cittadini che risiedono a San Vito alto: dalle abitazioni piene di umiditĂ , alle lastre di eternit fino alle strade e ai marciapiedi dissestati. Inoltre, per loro, non c’è alcun tipo di servizio. Vivono in 30 metri quadri ma non è solo lo spazio il problema; semmai è il fatto che nelle abitazioni ci sono le bacinelle per raccogliere l’acqua, tanta umiditĂ , e dentro ci vivono persone anziane ma anche bambini.

Accompagnati dal consigliere comunale di Cosenza, Massimo Lo Gullo, abbiamo raccolto e sentito le impressioni e gli umori dei residenti che raccontano in particolar modo i pericoli: tetti fatiscenti e presenza di lastre di eternit. I tetti sono ancora quelli degli anni ’70, rattoppati, con infiltrazioni d’acqua arrivate nelle mura delle abitazioni.

Addentrandoci nelle palazzine, un’anziana signora con tono provocatorio sottolinea: “Non pagherò piu il fitto per l’alloggio popolare. Ora devo per forza aggiustare la casa a mie spese e non ce la faccio piĂą”. Poi c’è una’altra signora; lei vive con 4 figli e in totale sono 6 persone in casa, in un appartamento di 36 metri quadri. A far loro compagnia ci sono anche le bacinelle, per raccogliere l’acqua: “Non ho la possibilitĂ di cambiare casa e quartiere, altrimenti sarei giĂ scappata. Guardate i nostri figli dove sono costretti a vivere”.

L’appello dei cittadini è unanime: chiedono di conoscere la veritĂ , di avere certezze e interventi per fare in modo che le loro abitazioni siano degne di questo nome, siano luoghi sani in cui far crescere i propri figli, dove poter riposare dopo una giornata di lavoro, senza ammalarsi per i locali umidi, fatiscenti e in presenza di eternit. La loro speranza è di veder riqualificato un territorio che aspetta interventi “dai tempi dei nostri padri – spiega un signore – ma che di questo passo, non vedranno neanche i nostri figli”.

La situazione per gli abitanti del quartiere è diventata davvero allarmante perchè a rischio c’è la loro salute. Eppure anche questa zona fa parte della ‘bella Cosenza’ ma è periferia e di conseguenza è dimenticata. Ma abbandonanto per un attimo il concetto di ‘bello’, il vero problema è quello della vivibilitĂ . I cittadini di San Vito alto, attendono da anni una bonifica (l’ultimo annuncio a luglio scorso). A rischio, con il passare del tempo, c’è soprattutto la loro salute. Ma che fine hanno fatto i fondi sbandierati e destinati al quartiere? Il consigliere Lo Gullo mostra come evidentemente parte dei fondi siano stati ‘dirottati’ per altre opere come San Domenico e il prolungamento dell’ultimo tratto di Corso Mazzini. Per San Vito alto dunque, anni di promesse puntualmente disattese.

Foto e servizio di Marco Belmonte

Una riqualificazione sbandierata e mai iniziata, finanziamenti dimezzati e due milioni di euro destinati alla riqualificazione delle periferie che restano tali, nel degrado, a discapito del quartiere di San Vito Alto, una zona abbandonata da decenni, attorno alla quale sono ruotate solo ‘promesse’.