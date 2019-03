L’iniziativa cosentina con Salvini appeso a testa in giù. Il ministro: “simpaticoni”

E’ apparso su Twitter il ‘cinguettio’ di Matteo Salvini con tanto di locandina di un’iniziativa che si svolgerà a Cosenza il 30 marzo prossimo. L’immagine è del ministro dell’interno appeso a testa in giù

COSENZA – La locandina è quella di un djset in programma il 30 marzo prossimo all’Auditorium popolare di Viale Giacomo Mancini il 30 marzo. La serata si chiama “Tekno resistance” ma quello che ha colpito il vicepremier è l’immagine del manifesto: un disegno di Matteo Salvini appeso a testa in giù legato per i piedi. La locandina è stata postata proprio da Salvini con tanto di commento: «Che simpaticoni..!!!». Al suo tweet seguono ovviamente numerosi commenti, molti dei quali hanno ritenuto di cattivo gusto la locandina.

E tra i commenti c’è anche quello consigliere della Lega del consiglio comunale di Cosenza, Vincenzo Granata: “Basta con i messaggi di odio e violenza nella città di Cosenza. Ci siamo sempre contraddistinti per la dialettica e il confronto democratico. Come consigliere della Lega della città di Cosenza, esprimo una ferma condanna per la violenza di questo manifesto contro Matteo Salvini. Ritengo che tutte le forze politiche della città devono essere unite contro questi messaggi di odio e di violenza . Nessuno riuscirà a fermare il cambiamento del nostro territorio che stiamo già attuando con le pratiche di buon governo. Nei prossimi giorni sarà presentato un esposto alle autorità competenti per adottare i relativi provvedimenti consequenziali. Se qualcuno pensa di intimorire la Lega si sbaglia di grosso, perché la sua classe dirigente è determinata ad andare avanti senza alcun timore”.