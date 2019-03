Fiera di San Giuseppe 2019, primi provvedimenti sul traffico

Modifiche alla viabilitĂ in vista della tradizionale kermesse fieristica cosentina

COSENZA – Come tradizione vuole, gli espositori di vimini, terracotte, piante, fiori in vaso e alberi sono i primi a giungere in cittĂ per la Fiera di San Giuseppe. Poi, da venerdì15 marzo, con l’arrivo dei venditori di merce varia, l’allestimento potrĂ dirsi completo. Intanto, il Comando della Polizia Municipale ha emanato la prima ordinanza sul traffico. Il provvedimento, giĂ in corso, di divieto di sosta con rimozione (sino alle ore 7 del 20 marzo) riguarda: Piazza Mancini, nel tratto Piazza Matteotti – via Baccelli; via Baccelli, per tutta la sua estensione; Largo Marinai d’Italia, per tutta la sua estensione; Lungo Crati De Seta, da Piazza dei Valdesi alla bretella per Piazza San Giovanni Gerosolomitano.