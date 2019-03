Raccolta differenziata: Ecologia Oggi presenta il nuovo ecocalendario

CittĂ divisa in zone e modalitĂ di raccolta distinte tra utenze domestiche e non domestiche. Contro gli abbandoni selvaggi la societĂ sarĂ in piazza XI Settembre per incontrare i cittadini e promuovere il rispetto dell’ambiente

COSENZA – A partire dal mese di Marzo 2019 Ecologia Oggi Spa ha avviato un’importante progetto volto ad incontrare tutte le utenze (domestiche e non domestiche) della cittĂ di Cosenza, con l’intento non solo di fornire informazioni utili sui propri servizi e sulle modalitĂ di raccolta della differenziata porta a porta, ma anche per diffondere la cultura del verde, della tutela ambientale e la cultura del non abbandono dei rifiuti sul suolo pubblico, fenomeno molto diffuso nella cittĂ di Cosenza. Non solo una campagna informativa, ma un’iniziativa che permetta di approfondire le tematiche ambientali e che, tramite il confronto ed il dialogo, ci permetta di ottimizzare i servizi. Negli incontri pubblici verranno illustrate le nuove brochure informative, nello specifico, in questa prima fase, alle utenze non domestiche. I nuovi ecocalendari contengono una distinzione tra le utenze ubicate nella cosiddetta “zona rossa” (isola pedonale, quadrilatero piazza Bilotti e corso Telesio) ed il resto della cittĂ .

Fra le Utenze Non Domestiche, un’apposita sezione è stata riservata alle utenze cosiddette “food” (bar, ristoranti, pub, pasticcerie, rosticcerie, paninoteche, pizzerie, etc), che avranno a disposizione un apposito calendario dei conferimenti al fine di soddisfare le loro specifiche esigenze. Per le utenze food, infatti, la raccolta dell’organico è prevista tutti i giorni, dal lunedì alla domenica compresa, con esposizione dalle ore 06:00 alle ore 08:00 per la zona rossa (e raccolta dalle ore 08:00) e dalle 20:00 alle 00:00 (e raccolta dalle ore 06:00) per il resto della cittĂ . Inoltre per altre specifiche utenze produttrici di multimateriale leggero, sono state incrementati i giorni della raccolta della suddetta frazione merceologica per totale di 4 ritiri a settimana.

Nel pieno rispetto della regola del “Separa, Esponi e Rispetta”, le utenze non domestiche avranno a loro disposizione ben due raccolte giornaliere, mentre la raccolta del residuo è stata circoscritta ad un solo giorno a settimana in quanto l’obiettivo principale è la riduzione del quantitativo del residuo indifferenziato. Con lo scopo di illustrare tutte le novitĂ sulla raccolta differenziata Ecologia Oggi incontrerĂ la cittadinanza domani, sabato 9 marzo a Cosenza, in piazza XI Settembre dalle 10.00 alle 12.00. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’azienda attraverso il numero verde 800.40.05.06, oppure i recapiti: 0984411975 / 0984414006 / 098422185 o usando l’indirizzo mail cosenza@ecologiaoggi.it e la pagina facebook «Fai la differenziata».