Incidente su Viale Parco, pedoni investiti da un’auto

I due sono stati trasportati d’urgenza in ospedale per le cure del caso

COSENZA – Questa mattina intorno alle 11:30 due persone sono state investite a Cosenza, su viale Giacomo Mancini. Si tratta di due anziani, un uomo di 85 anni e una donna 79enne, travolti da un’autovettura che stava allontanandosi da un parcheggio per immettersi sul viale, all’altezza del supermercato Md in direzione Cosenza. Il conducente a bordo dell’Audi A3 che pare sia riuscito a scansare in parte i pedoni, evitando di colpirli in pieno, si è fermato per prestare loro soccorso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze che hanno provveduto a trasportarli d’urgenza in Ospedale. Le loro condizioni al momento sono stabili e non destano preoccupazione. L’uomo ha riportato delle contusioni agli arti inferiori, mentre l’anziana signora ha delle ferite al volto e ad un braccio. La polizia municipale di Cosenza è al lavoro per i rilievi del caso e per disciplinare il traffico.